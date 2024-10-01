Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём пожилого человека

Уважаемые пенсионеры и ветераны!

В этот особенный день, когда мы отмечаем День пожилого человека, хочется выразить каждому из вас слова благодарности за великий вклад в экономическое и культурное наследие. Мы преклоняемся перед вашей мудростью и внутренним светом, опытом и стойкостью. Они вдохновляют нас на добрые дела и свершения, а ваши разумные и своевременные советы помогают нам в жизни.

Хочется пожелать, чтобы вы оставались молоды душой и телом, удивляли нас задором и энергичностью, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием духа.

Пусть каждый день будет полон заботы и внимания со стороны родных и близких. Желаю вам счастья и благополучия, здоровья и долголетия, радости и неугасающего интереса к жизни. Вы – наше достояние, и мы гордимся вами!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С. Г. Журавлёв