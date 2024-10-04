Необходимый Доход для Выплаты Ипотеки в Оренбургской Области Увеличился

Семье из Оренбургской области необходимо получать 89,4 тысячи рублей, чтобы без труда выплачивать ипотеку. Такие данные представило Научное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании, где указан этот размер как комфортный доход для обслуживания среднего жилищного кредита. Заметно, что с начала года эта цифра возросла на 7,3%.
Динамика до 2024 года
На 1 января 2024 года требуемый семейный доход для выплат по ипотеке в регионе измерялся в 83,3 тысячи рублей. Этот показатель фиксирует оптимальное соотношение между ипотечными платежами и ежемесячным доходом семьи. Эксперты НБКИ считают, что соотношение 1/3 является комфортным для заемщика. На основе этого принципа и происходит расчет необходимых доходов.
Средние значения по России
По данным НБКИ на 1 августа, средний рекомендованный доход для оплаты ипотеки в России составил 103,2 тысячи рублей. С начала года этот показатель увеличился на 1,5% с предыдущих 101,6 тысячи рублей. Данные были собраны из 30 регионов, где зафиксированы самые высокие объемы рыночных кредитов.
Положение Оренбургской Области
Оренбургская область заняла 22 место в общероссийском рейтинге по этому критерию. Наиболее высокие показатели доходов для ипотеки были отмечены в следующих регионах:
- Москва – 223,9 тыс. руб. (+20,8%)
- Московская область – 140,5 тыс. руб. (0)
- Санкт-Петербург – 133,8 тыс. руб. (+5,5%)
- Ленинградская область – 108,2 тыс. руб. (-0,7%)
- Ханты-Мансийский АО – 105,1 тыс. руб. (+1,5%)
Региональный Разрез по ПФО
Среди регионов Приволжского федерального округа в рейтинге также находятся:
- Самарская область – 105 тыс. рублей
- Татарстан – 99,3 тыс. рублей
- Нижегородская область – 98,8 тыс. рублей
- Чувашия – 95,6 тыс. рублей
- Саратовская область – 91,7 тыс. рублей
- Пермский край – 80,3 тыс. рублей
- Башкортостан – 79,6 тыс. рублей
- Удмуртия – 76,1 тыс. рублей
Таким образом, данные показывают, что требуемый семейный доход для обслуживания ипотеки продолжает расти, и эти тренды оказывают влияние на финансовые стратегии семей в различных регионах страны.