Уральская Сталь поздравляет учителей с профессиональным праздником

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Как бы не менялись жизненные реалии, труд педагога в нашем обществе всегда почётен. Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца учеников и воспитанников, даёте знания, формируете ценные качества юных граждан. И в век стремительных перемен, повсеместной модернизации и компьютеризации, вы не отстаёте от прогресса, а порой возглавляете его.

В свою очередь Уральская Сталь создает комфортные условия для того, чтобы образовательный процесс проходил продуктивно. Готов к запуску очередной профориентационный проект «Инженерные классы». В рамках развития «Профессионалитета» комбинат сотрудничает с Новотроицким политехническим колледжем и строительным техникумом. Программа шефства над 11 школами Новотроицка нацелена на быстрое решение задач по улучшению условий обучения, поддержанию образовательных инициатив.

Уважаемые педагоги, всю свою жизнь с теплотой и благодарностью мы вспоминаем своих учителей: заботливых и увлечённых энтузиастов, помогавших нам на начальных ступеньках наших судеб. Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от учеников. Крепкого вам здоровья и благополучия, новых трудовых и творческих успехов, реализации намеченных планов!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв