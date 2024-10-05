Поздравление Дениса Паслера с Днем Учителя

Денис Паслер выразил свои искренние поздравления педагогам и ветеранам системы образования с Днем учителя. В поздравительном сообщении он отметил:

«Уважаемые педагоги и ветераны системы образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!»

Важность Педагогического Сообщества

Паслер подчеркнул, что педагогическое сообщество Оренбуржья — это надежная опора в обучении и воспитании молодежи. В области работают более 35 тысяч педагогов, из которых около 15 тысяч учителей. Эти активные, талантливые и неравнодушные люди посвятили свою жизнь сложному и ответственному делу.

Современные Подходы к Образованию

Совместными усилиями, по словам Паслера, школа становится более современной, соответствующей требованиям времени и нуждам молодежи. Благодаря 노력ам педагогов, система образования Оренбуржья постоянно совершенствуется. Внедряются новые методики и технологии, а учителя повышают свою квалификацию. Они активно участвуют в всероссийских конкурсах профессионального мастерства и получают заслуженные награды.

Забота о Инфраструктуре

Денис Паслер также отметил, что власти заботятся о материально-технической базе учебных заведений:

Ремонтируют школы.

Оснащают их современным оборудованием.

В этом учебном году открылось сразу 4 новых школы в различных территориях области.

Признание Педагогов

В прошлом году, в Год педагога и наставника, в регионе был учреден знак отличия — «Педагог Оренбуржья», который получили 180 педагогов. Более 200 учителей удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 2024 году 483 работника системы образования получили награды от Минпросвещения России, а 5 человек — Почетную грамоту Президента РФ.

Инновации в Образовании

Оренбургская область также стала первой площадкой для крупнейшего в ПФО форума классных руководителей. Регион вошел в число десяти, участвующих в пилотном проекте по внедрению должности советника директора по воспитательной работе в школах. Педагоги региона активно откликаются на изменения в системе образования и берут на себя ответственность за новые проекты.

Благодарность Педагогам

«Уважаемые педагоги и дорогие ветераны! Спасибо за ваш труд, за любовь к детям, терпение и отзывчивость. Желаю здоровья, успехов и удачи во всём! С праздником!» — заключил Паслер.