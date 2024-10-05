Церемония Награждения «Достояние Оренбуржья – 2024» в Оренбургской Филармонии

4 октября в Оренбургской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников общеобразовательных учреждений, посвященная «Достоянию Оренбуржья – 2024».
В этом важном событии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Поддержка Профессии Педагога
Губернатор отметил, что правительство уделяет особое внимание повышению престижа педагогической профессии и улучшению условий труда.
«Наша цель – до конца 2024 года обеспечить рост заработной платы педагогических работников до 50 800 рублей в среднем по региону», — заявил он.
Для достижения этой цели из областного бюджета на повышение заработной платы педагогов школ и детских садов будет выделено более 1 миллиарда рублей до конца года.
Паслер также говорил о решении президента Путина о повышении выплат за классное руководство для педагогов в сельской местности. Это решение затронет более 11 тысяч педагогов Оренбуржья. С начала нового учебного года повышенные выплаты получают и советники директоров по воспитанию.
Достижения Оренбургских Педагогов
Губернатор подчеркнул высокие достижения оренбургских учителей, среди которых:
- Более 200 человек удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
- В этом году 5 педагогов награждены Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
- 20 лучших педагогов страны получили премию Правительства Российской Федерации.
- 483 работника системы образования получили ведомственные награды от Минпросвещения России.
В прошлом году в регионе был учрежден знак отличия «Педагог Оренбуржья», который уже получил 180 человек. 356 работников образовательных учреждений стали обладателями премий Губернатора Оренбургской области.
Награждение и Благодарность
Губернатор вручил благодарственные письма и дипломы педагогам, которые получили премию Правительства Российской Федерации. Все награжденные отмечены знаком отличия «Педагог Оренбурья».
«Вы, как никто другой, заинтересованы в развитии Оренбуржья. Вы наши союзники в этой работе. Спасибо вам, что школа остается для учеников вторым домом, где их любят и понимают», — подчеркнул Денис Паслер.
Поздравления от Государственной Думы
В преддверии Дня воспитателя и Всемирного дня учителя Комитет Государственной Думы по просвещению направил поздравительную телеграмму педагогическому сообществу Оренбурья. Ирина Белых, председатель Комитета, отметила:
«Поздравляем вас и всех, кто вкладывает свою душу в подрастающее поколение страны! Успехов вам в решении этой важнейшей государственной задачи!»
Модернизация Инфраструктуры
Работа по обновлению инфраструктуры образовательных учреждений в регионе продолжается.
- К началу нового учебного года открыто 4 новых школы, а за последние 5 лет — 16 школ.
- Строительство еще 2 школ продолжается.
- Комплексный капитальный ремонт завершен в каждой шестой школе региона, 152 спортзала обновлены.
- Также идет обновление школьного транспорта: за 5 лет было закуплено 308 новых автобусов, а в 2024 году запланировано приобретение еще 50.