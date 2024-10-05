Церемония Награждения «Достояние Оренбуржья – 2024» в Оренбургской Филармонии

4 октября в Оренбургской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников общеобразовательных учреждений, посвященная «Достоянию Оренбуржья – 2024».

В этом важном событии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Поддержка Профессии Педагога

Губернатор отметил, что правительство уделяет особое внимание повышению престижа педагогической профессии и улучшению условий труда.

«Наша цель – до конца 2024 года обеспечить рост заработной платы педагогических работников до 50 800 рублей в среднем по региону», — заявил он.

Для достижения этой цели из областного бюджета на повышение заработной платы педагогов школ и детских садов будет выделено более 1 миллиарда рублей до конца года.

Паслер также говорил о решении президента Путина о повышении выплат за классное руководство для педагогов в сельской местности. Это решение затронет более 11 тысяч педагогов Оренбуржья. С начала нового учебного года повышенные выплаты получают и советники директоров по воспитанию.

Достижения Оренбургских Педагогов

Губернатор подчеркнул высокие достижения оренбургских учителей, среди которых:

Более 200 человек удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

В этом году 5 педагогов награждены Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

награждены Почетной грамотой Президента Российской Федерации. 20 лучших педагогов страны получили премию Правительства Российской Федерации.

страны получили премию Правительства Российской Федерации. 483 работника системы образования получили ведомственные награды от Минпросвещения России.

В прошлом году в регионе был учрежден знак отличия «Педагог Оренбуржья», который уже получил 180 человек. 356 работников образовательных учреждений стали обладателями премий Губернатора Оренбургской области.

Награждение и Благодарность

Губернатор вручил благодарственные письма и дипломы педагогам, которые получили премию Правительства Российской Федерации. Все награжденные отмечены знаком отличия «Педагог Оренбурья».

«Вы, как никто другой, заинтересованы в развитии Оренбуржья. Вы наши союзники в этой работе. Спасибо вам, что школа остается для учеников вторым домом, где их любят и понимают», — подчеркнул Денис Паслер.

Поздравления от Государственной Думы

В преддверии Дня воспитателя и Всемирного дня учителя Комитет Государственной Думы по просвещению направил поздравительную телеграмму педагогическому сообществу Оренбурья. Ирина Белых, председатель Комитета, отметила:

«Поздравляем вас и всех, кто вкладывает свою душу в подрастающее поколение страны! Успехов вам в решении этой важнейшей государственной задачи!»

Модернизация Инфраструктуры

Работа по обновлению инфраструктуры образовательных учреждений в регионе продолжается.