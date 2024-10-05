Церемония Награждения «Достояние Оренбуржья – 2024» в Оренбургской Филармонии

Достояние Оренбуржья

4 октября в Оренбургской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников общеобразовательных учреждений, посвященная «Достоянию Оренбуржья – 2024».

В этом важном событии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Поддержка Профессии Педагога

Губернатор отметил, что правительство уделяет особое внимание повышению престижа педагогической профессии и улучшению условий труда.

«Наша цель – до конца 2024 года обеспечить рост заработной платы педагогических работников до 50 800 рублей в среднем по региону», — заявил он.

Для достижения этой цели из областного бюджета на повышение заработной платы педагогов школ и детских садов будет выделено более 1 миллиарда рублей до конца года.

Паслер также говорил о решении президента Путина о повышении выплат за классное руководство для педагогов в сельской местности. Это решение затронет более 11 тысяч педагогов Оренбуржья. С начала нового учебного года повышенные выплаты получают и советники директоров по воспитанию.

Достижения Оренбургских Педагогов

Губернатор подчеркнул высокие достижения оренбургских учителей, среди которых:

  • Более 200 человек удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
  • В этом году 5 педагогов награждены Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
  • 20 лучших педагогов страны получили премию Правительства Российской Федерации.
  • 483 работника системы образования получили ведомственные награды от Минпросвещения России.

В прошлом году в регионе был учрежден знак отличия «Педагог Оренбуржья», который уже получил 180 человек356 работников образовательных учреждений стали обладателями премий Губернатора Оренбургской области.

Награждение и Благодарность

Губернатор вручил благодарственные письма и дипломы педагогам, которые получили премию Правительства Российской Федерации. Все награжденные отмечены знаком отличия «Педагог Оренбурья».

«Вы, как никто другой, заинтересованы в развитии Оренбуржья. Вы наши союзники в этой работе. Спасибо вам, что школа остается для учеников вторым домом, где их любят и понимают», — подчеркнул Денис Паслер.

Поздравления от Государственной Думы

В преддверии Дня воспитателя и Всемирного дня учителя Комитет Государственной Думы по просвещению направил поздравительную телеграмму педагогическому сообществу Оренбурья. Ирина Белых, председатель Комитета, отметила:

«Поздравляем вас и всех, кто вкладывает свою душу в подрастающее поколение страны! Успехов вам в решении этой важнейшей государственной задачи!»

Модернизация Инфраструктуры

Работа по обновлению инфраструктуры образовательных учреждений в регионе продолжается.

  • К началу нового учебного года открыто 4 новых школы, а за последние 5 лет — 16 школ.
  • Строительство еще 2 школ продолжается.
  • Комплексный капитальный ремонт завершен в каждой шестой школе региона, 152 спортзала обновлены.
  • Также идет обновление школьного транспорта: за 5 лет было закуплено 308 новых автобусов, а в 2024 году запланировано приобретение еще 50.
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