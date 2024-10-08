Оренбуржец требует у ФСИН компенсацию за сокрытие диагноза

Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрит иск заключенного к УФСИН по Оренбургской области о компенсации морального вреда. Истец требует выплату в размере 4 миллиона рублей за сокрытие информации о его заболевании.

Заключенный находится в местах лишения свободы с 2013 года. При поступлении в исправительное учреждение ему провели медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем со здоровьем. На последующих медосмотрах также не диагностировали никаких вирусных заболеваний.

Однако в прошлом году, когда мужчина захотел пойти на военную службу по контракту, ему отказали из-за наличия заболевания. Как выяснилось, диагноз был поставлен еще в 2017 году, однако осужденного об этом не уведомили и необходимое лечение не назначили.

В результате мужчина решил обратиться в суд, требуя компенсацию за моральный вред, причиненный сокрытием информации о состоянии его здоровья. Дзержинский районный суд Оренбурга сейчас готовится к разбирательству по этому гражданскому делу.