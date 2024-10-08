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10 октября 2024 г.
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Система ГАС «Правосудие» недоступна в России из-за масштабной DDoS-атаки

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Масштабные DDoS-атаки на государственные сайты

В России продолжаются масштабные DDoS-атаки на государственные сайты. В результате система ГАС «Правосудие» стала недоступна.

Уже второй день российские сайты сталкиваются с хакерскими атаками. Например, вчера из-за DDoS-атак перестали работать сайты ВГТРК и ряда СМИ.

Недоступность судов Оренбургской области

К 12:00 сайты всех судов Оренбургской области оказались недоступны. Временно не работают картотеки дел и почтовые серверы.

Судебный департамент обратился к жителям Оренбурга: «По вопросам о движении дел вы можете обращаться в приёмную по информированию граждан. Телефоны: 8 (3532) 77-46-13, 77-47-30».

Причины успешных атак

Одной из причин успешных атак является нелегальная аренда хакерами мощностей на территории России. Это позволяет им значительно усиливать силу атак и обходить фильтрацию по геопозиции.

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