Суд Оренбурга обязал магазин выплатить покупателю более миллиона рублей за некачественные видеокарты

Местный житель подал иск в Дзержинский районный суд г. Оренбурга, утверждая, что приобрел видеокарты у ответчика, которые оказались неисправными. В течение гарантийного срока покупатель обнаружил регулярные дефекты в виде искажений изображения (артефакты). Несмотря на направленную в магазин претензию, ответа получено не было. В своем иске истец просил суд взыскать стоимость некачественного товара — 407 996 рублей, а также наложить штрафные санкции.

Представитель магазина оспорил требования, отметив, что видеокарты относятся к категории технически сложных товаров, а выявленные недостатки связаны с условиями эксплуатации.

В связи с возникшим спором о качестве товара, суд назначил компьютерно-техническую экспертизу. По ее результатам было установлено, что недостатки видеокарт являются неустранимыми, что указывает на их существенный характер.

На основании этих выводов суд постановил, что ответчик продал товар с производственными дефектами, а истец имеет право отказаться от договора купли-продажи и требовать возврат уплаченной суммы. В итоге, суд удовлетворил требования истца, обязав магазин выплатить 407 996 рублей за товар, 450 000 рублей в качестве неустойки, 2 000 рублей за моральный вред и 250 000 рублей штрафа.

Общая сумма взысканий составила 1 109 996 рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.