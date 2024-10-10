Уральская Сталь открыла в Новотроицке Инженерные классы

Комбинат «Уральская Сталь» (вместе с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») открыл первые в регионе Инженерные классы в Лицее №1 и Гимназии №1 города Новотроицк. Силами предприятия были оснащены аудитории для дополнительного обучения первой сотни учеников 7-10 классов.

На торжественном открытии Инженерных классов присутствовали руководители министерства образования Оренбургской области, Уральской Стали, городской администрации, педагоги, студенты базовых учебных заведений комбината, ученики и их родители. Гости оценили брендированные коридоры и аудитории, познакомились с педагогами и узнали подробности новой профориентационной программы.

«Мы запустили этот проект, чтобы обеспечить Уральскую Сталь лучшими кадрами, начиная их подготовку со школы. Ребята тоже заинтересованы в том, чтобы у них появился такой партнер, который позволит им быстро, качественно и интересно создать карьеру. Мы приносим всё самое современное, лучшие инженерные решения, интересные практики. Мы действительно понимаем, зачем это делаем для взаимовыгодного сотрудничества», – рассказал генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Хотелось бы сказать слова благодарности педагогам, которые поддержали нашу инициативу помочь старшеклассникам в углубленной подготовке и в определении с будущей профессией. Уверен, что Инженерные классы помогут ребятам расширить знания и успешно окончить школу, поступить в наши базовые учебные заведения, чтобы затем прийти на комбинат и встать у руля производственных процессов», – подчеркнул управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

«Педагоги идею Инженерных классов поддержали очень активно, ведь это ровно то, что действительно нужно ребятам. Самое главное, на мой взгляд, – это зажечь интерес, который двигает ребятами, к учёбе, к получению востребованной профессии, к тому, чтобы стать грамотным специалистом и успешно решать прикладные и фундаментальные задачи», – отметил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.

Проект дополнительного образования направлен на углубленное изучение учениками 7-10 классов профильных дисциплин: математики, физики и химии. Занятия будут проходить внеурочно, что позволит старшеклассникам глубже погрузиться в изучаемые дисциплины и эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Для этого определены шесть педагогов, которые будут вести учебный модуль, а также два куратора, которые помогут ребятам адаптироваться к новым условиям обучения. Основное образование они продолжат получать в учебных заведениях, где обучались до зачисления в проект. Также предусмотрено знакомство школьников с инженерными специальностями и участие в профориентационных мероприятиях Уральской Стали и базовых учебных заведений комбината – Новотроицком политехническом колледже и местном филиале НИТУ МИСИС.