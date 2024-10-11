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13 октября 2024 г.
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Дзержинский Суд Оренбурга Рассмотрит Иск о Возмещении Ущерба от Паводка

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Дзержинский районный суд города Оренбурга готовится к рассмотрению гражданского дела о возмещении ущерба, причиненного затоплением жилых домов в результате весеннего паводка 2024 года. Истец, являющийся собственником жилого дома в поселке Нежинка, подал иск, после того как его недвижимость пострадала во время стихии.

В августе 2023 года дом был застрахован в АО СК «Альфастрахование». Когда наводнение затопило значительные территории области, страховая компания выплатила истцу 219 519 рублей. Однако, согласно независимой экспертизе, реальный ущерб составил колоссальные 2 139 638 рублей. В связи с этим, истец требует дополнительную выплату, а также расчет штрафных санкций за недостаточную сумму возмещения.

Весной 2024 года паводки охватили более 12 тысяч домов в Оренбургской области, затопив около 8 тысяч жилых объектов. Эти цифры подчеркивают масштаб трагедии, с которой столкнулись местные жители. Уровень воды в реке Урал достиг рекордных значений, что привело к катастрофической ситуации во многих пострадавших районах.

Судебное разбирательство по данному делу поднимет важные вопросы о страховании и защите прав граждан, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации из-за природных катастроф. Это также может стать прецедентом для будущих дел, связанных с компенсацией ущерба от стихийных бедствий.

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