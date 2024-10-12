Пригородные поезда Оренбургской области переходят на зимний график с 13 октября

С 13 октября пригородные поезда в Оренбургской области переходят на зимний график. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Изменения в расписании пригородных поездов

Дополнительные «летние» поезда перестанут курсировать с этой даты. Кроме того, изменится состав некоторых электричек.

Отмена остановок на садовых станциях

С 1 ноября отменят дополнительные остановки на небольших пунктах возле садов и дачных посёлков.

Изменения связаны с завершением дачного сезона и снижением пассажиропотока в осенне-зимний период.

Поэтому при планировании поездок оренбуржцам следует внимательно изучать расписание.