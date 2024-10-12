Оренбуржцы рассказали, как потратили бы выигрыш в 100 миллионов рублей

Жители Оренбурга поделились своими планами на случай выигрыша в лотерею 100 миллионов рублей. Согласно опросу сервиса Superjob, большинство предпочло бы инвестировать в недвижимость.
Большинство выбрало бы недвижимость
Более 62% оренбуржцев, выиграв крупную сумму, купили бы квартиру или дом с участком. Инвестиция в недвижимость для них — главный приоритет.
Популярные направления для вложений
Кроме того, 26% опрошенных приобрели бы автомобиль. Еще 21% открыли бы собственный бизнес или вложились в действующее предприятие.
Путешествия и забота о семье
Путешествовать предпочли бы 15% респондентов. Забота о родителях важна для 14% жителей, которые направили бы выигрыш на помощь близким.
Благотворительность и инвестиции
Благотворительность привлекает 12% оренбуржцев, готовых пожертвовать часть выигрыша. По 9% вложились бы в ценные бумаги или открыли банковский вклад.
Здоровье и образование
Забота о здоровье — приоритет для 5% опрошенных. Образование, ремонт и покупка гаджетов интересуют по 2% участников опроса.
Гендерные различия в предпочтениях
Мужчины чаще мечтают об открытии бизнеса и инвестициях. Женщины предпочитают вкладывать в недвижимость и авто. Каждая пятая отправилась бы в путешествие, а каждая шестая — помогла бы близким или занялась благотворительностью.
Интерес к лотереям
Интересно, что 24% горожан иногда покупают лотерейные билеты. Чаще это мужчины (28%) по сравнению с женщинами (20%). Кроме того, с возрастом увеличивается число тех, кто участвует в лотереях.
Опрос Superjob
Опрос проводился с 19 сентября по 6 октября среди экономически активного населения Оренбурга.