Оренбуржцы рассказали, как потратили бы выигрыш в 100 миллионов рублей

Жители Оренбурга поделились своими планами на случай выигрыша в лотерею 100 миллионов рублей. Согласно опросу сервиса Superjob, большинство предпочло бы инвестировать в недвижимость.

Большинство выбрало бы недвижимость

Более 62% оренбуржцев, выиграв крупную сумму, купили бы квартиру или дом с участком. Инвестиция в недвижимость для них — главный приоритет.

Популярные направления для вложений

Кроме того, 26% опрошенных приобрели бы автомобиль. Еще 21% открыли бы собственный бизнес или вложились в действующее предприятие.

Путешествия и забота о семье

Путешествовать предпочли бы 15% респондентов. Забота о родителях важна для 14% жителей, которые направили бы выигрыш на помощь близким.

Благотворительность и инвестиции

Благотворительность привлекает 12% оренбуржцев, готовых пожертвовать часть выигрыша. По 9% вложились бы в ценные бумаги или открыли банковский вклад.

Здоровье и образование

Забота о здоровье — приоритет для 5% опрошенных. Образование, ремонт и покупка гаджетов интересуют по 2% участников опроса.

Гендерные различия в предпочтениях

Мужчины чаще мечтают об открытии бизнеса и инвестициях. Женщины предпочитают вкладывать в недвижимость и авто. Каждая пятая отправилась бы в путешествие, а каждая шестая — помогла бы близким или занялась благотворительностью.

Интерес к лотереям

Интересно, что 24% горожан иногда покупают лотерейные билеты. Чаще это мужчины (28%) по сравнению с женщинами (20%). Кроме того, с возрастом увеличивается число тех, кто участвует в лотереях.

Опрос Superjob

Опрос проводился с 19 сентября по 6 октября среди экономически активного населения Оренбурга.