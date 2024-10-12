В Оренбурге открылась обновлённая лаборатория детской городской больницы после капитального ремонта

11 октября в Оренбурге после капитального ремонта открылась лаборатория Оренбургской детской городской больницы. Работы проводились в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Средства выделены из федерального бюджета и собственного бюджета медицинской организации.

Участие вице-губернатора Татьяны Савиновой

В торжественном мероприятии приняла участие вице-губернатор и министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она подчеркнула значимость обновлённой лаборатории для регионального здравоохранения.

Цитата Татьяны Савиновой

«Новейшее оборудование, установленное здесь, позволит быстро выявить точную причину заболевания и определить тактику лечения. Лаборатория обслуживает все 11 поликлиник детской городской больницы. Штат полностью укомплектован высококвалифицированными врачами и медицинскими лабораторными техниками, которые регулярно повышают свой профессиональный уровень и передают опыт молодым коллегам. Открытие обновлённой лаборатории с современным оборудованием — это прорыв не только для городской детской больницы, но и для регионального здравоохранения в целом», — отметила вице-губернатор.

Современное оборудование и системы

В лаборатории выполнен ремонт внутренних помещений, инженерных систем, канализации и вентиляции. Установлена система пожарно-охранной сигнализации. Лаборатория оснащена современным высокоточным оборудованием и новой лабораторной информационной системой «Ариадна». Налажено взаимодействие с передовыми лабораториями страны.

Широкий спектр исследований

Спектр выполняемых исследований насчитывает более 300 видов. Он включает гематологические, химико-микроскопические, биохимические исследования крови и мочи, коагулологические анализы, иммунохимический анализ для количественного определения гормонов и онкомаркеров, а также иммуногематологические лабораторные исследования.

Непрерывная работа во время ремонта

На время проведения ремонтных работ лаборатория не закрывалась и продолжала принимать пациентов. Медицинская организация обслуживает более 135 000 детей и подростков города Оренбурга. Ежегодно лаборатория выполняет более одного миллиона различных исследований.

База для обучения будущих медиков

Кроме того, медучреждение служит базой для обучения студентов медицинского университета и предоставляет интерактивное образование школьникам, выбирающим свою будущую профессию.