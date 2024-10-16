Уральскую Сталь посетили автомобилестроители

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») организовал рабочую встречу с представителями белорусских автомобильных заводов, чтобы укрепить вектор партнерства и работу на перспективу.

Круглый стол объединил представителей комбината и управляющей компании «Уральская Сталь», автомобильных заводов.

«Уральская Сталь прошла полную аккредитацию поставщика на обоих предприятиях и с 2023 года поставляет свою продукцию, в основном это, конечно, толстый листовой металлопрокат, для производства большегрузной техники. Мы расширяем область сотрудничества в части внедрения современных высокопрочных марок стали для производства техники», – рассказал начальник управления химического и тяжелого машиностроения управляющей компании «Уральская Сталь» Артём Овсянников.

Комбинат поставляет для нужд производителей большегрузных автомобилей толстый прокат из конструкционных и мостовых марок стали, и, реагируя на запросы потребителей, готов поставлять литейный кокс и передельный чугун, осваивать и новые виды продукции.

Производственные мощности предприятия гости смогли оценить во время обзорной экскурсии.

«Мы прошли по комбинату, посмотрели полный цикл изготовления металлопродукции. Это, конечно, впечатляет. Есть понимание, где, что и как изготавливается», – отметил начальник управления обеспечения основного производства белорусского автомобильного завода Олег Мазуро.

В завершение визита между металлургами и автомобилестроителями был достигнут ряд предварительных договоренностей о дальнейшем сотрудничестве, что открывает новые горизонты для обеих сторон и обещает взаимовыгодные результаты.