Оренбург украсит новый Сад счастливой семьи

Высадка деревьев на улице Просторной

18 октября в Оренбурге, в рамках месячника благоустройства и озеленения, заложили Сад счастливой семьи. Участники окружного субботника посадили 103 пирамидальных тополя и 30 рябин возле дома №19/2 на улице Просторной.

Ранее геодезисты обозначили контуры будущего сквера. Тополя, высаженные по периметру, будут служить зелёным забором. В дальнейшем планируют обустроить пешеходные дорожки и высадить липы и каштаны.

Аллея героев СВО на Загородном шоссе

У дома №14 на Загородном шоссе также прошли работы. Там обустроили аллею в честь героев СВО, посадив саженцы рябины и клёна. Эта инициатива стала частью окружного субботника.

Сквер ко Дню отца

Новый сквер на пересечении улиц Ленинградской и Чкалова украсили 20 голубыми елями. Акция, приуроченная ко Дню отца, была организована в рамках субботника и добавила городу ещё одно зелёное пространство.