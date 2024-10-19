Улицу Рокоссовского в Оренбурге украшают тысячами сортовых тюльпанов

Начало осеннего озеленения

В Оренбурге начался сезон посадок деревьев, кустарников и цветов в рамках осеннего месячника благоустройства и озеленения.

Посадка тюльпанов на улице Рокоссовского

Специалисты МКП «Комсервис» второй день работают на улице Рокоссовского. Они засаживают территорию площадью 224 м² сортовыми тюльпанами.

Весной разделительная полоса заиграет ярким ковром из более чем 3 000 первоцветов.

Масштабное озеленение города

Начальник отдела благоустройства Северного округа Светлана Самарская подчеркнула, что озеленению улиц, парков и скверов уделяют большое внимание.

Этой осенью, в дополнение к ранее посаженным 130 000 тюльпанов, добавят еще около 75 000. Работы начались в начале октября.

Украшение других улиц и парков

Клумбы и придорожные зоны на улицах Родимцева, Новой, Пролетарской, кольцевой развязке по улице Березка, проспектах Дзержинского и Победы, проезде Северном украсят первоцветами.

В парках и скверах продолжают сажать многолетники. Более 700 новых растений, включая турецкую гвоздику, сныть пестролистную, астру альпийскую и овсяницу сизую, разнообразят композиции цветников и клумб.

Новые растения появятся на улицах Пролетарской, Родимцева, в парке имени Гуськова и сквере имени Дзержинского.