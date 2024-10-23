Металлурги Уральской Стали продолжают зарыблять водоемы Оренбуржья

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») вновь провел экологическую акцию зарыбления. Очередную партию в полтонны мальков выпустили в Новотроицке в районе Двух мостов через Урал. На её приобретение предприятие направило порядка 600 тысяч рублей. В мероприятии приняли участие ветераны и руководители предприятия, работники с детьми.

Уральская Сталь системно реализует мероприятия по возмещению водных биологических ресурсов в регионе. Данная акция проводится в шестой раз и является важной составляющей Стратегии компании по улучшению экологической обстановки в регионе. Более 20 лет на комбинате действует уникальная бессточная система водоснабжения, 7 лет – уникальный полигон промышленных отходов, традиционно дважды в год металлурги проводят массовые субботники и акции озеленения на предприятии и в городе.

«Мы видим большое заиливание Урала. Для того, чтобы исправить данную ситуацию, мы приняли решение закупить и выпустить 18 тысяч мальков толстолобика. Представители именно этого вида рыб, поедая излишнюю массу водорослей, помогают водоемам сохранять свой биобаланс. Тем самым, надеемся, улучшить флору и фауну нашей реки», – отметил управляющий директор комбината Сергей Журавлёв.

Место проведения экологической инициативы, вид запускаемой рыбы и её оптимальное количество согласовано со специалистами Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Мальки выращены в Балаковском рыбном хозяйстве Саратовской области и адаптированы к климату Оренбуржья. Уже на следующий год они нагуляют вес и будут готовы к воспроизведению потомства. Впервые Уральская Сталь провела зарыбление в 2018 году. Тогда металлурги выпустили в Ириклинское водохранилище 118 тысяч толстолобика. В 2019 году – 35 тысяч, в 2021 и 2022 годах – по 18 тысяч, в прошлом – 19 тысяч мальков запустили в Урал под Оренбургом. Всего более 200 тысяч штук, а это более 5 тонн рыбьей молоди.

«Работа, проводимая Уральской Сталью по восполнению водных биоресурсов, очень важна. Мы сотрудничаем с комбинатом уже более пяти лет, и за это время предприятие зарекомендовало себя как надежный и ответственный партнер. Естественного воспроизводства рыбы сегодня недостаточно, поэтому искусственное зарыбление очень актуально. Выпуск мальков необходим и для экологического баланса, и для повышения продуктивности водоемов, и просто для местных жителей», – прокомментировал событие начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Оренбургской области Рустам Каримов.