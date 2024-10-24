Стюардесса из Оренбурга стала победительницей всероссийского конкурса красоты

В столице России завершился престижный конкурс «Топ стюардесс», где Ольга Енина из Оренбурга завоевала главный титул и приз зрительских симпатий. Мероприятие собрало 35 профессиональных бортпроводниц со всей страны.

Победительница получила уникальную возможность проявить себя в кинематографе — ей предложили роль в полнометражном фильме.

Профессиональные достижения

За плечами Ольги Ениной впечатляющий 14-летний опыт работы бортпроводником. В 2016 году её профессионализм был отмечен на государственном уровне — стюардесса получила медаль Нестерова за проявленное мужество. Вместе с экипажем она участвовала в успешной посадке самолёта с воспламенившимся двигателем, что позволило спасти жизни более 300 пассажиров.