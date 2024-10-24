В Оренбурге открыли обновленное здание Центральной подстанции скорой помощи

Губернатор Денис Паслер торжественно открыл капитально отремонтированное здание Центральной подстанции скорой помощи в Оренбурге. Проект реализован по инициативе главы региона, стартовавшей год назад.
Масштабное обновление
На реконструкцию из областного бюджета направили 87,5 млн рублей. Строители провели комплексную модернизацию:
- Заменили кровлю и инженерные коммуникации
- Установили новые окна
- Построили навесы для машин скорой помощи
- Расширили диспетчерский пункт
Современное оснащение
Двухэтажное здание площадью более 1500 кв. м теперь располагает:
- Комфортабельными зонами отдыха и питания
- Кабинетом медосмотра водителей
- Специализированными хранилищами медикаментов
- Техническим складом
- Просторным актовым залом
- Современными гардеробными
Эффективность работы
«Единая диспетчерская служба обеспечивает 99% экстренных выездов в 20-минутный норматив», — отметил Денис Паслер.
На подстанции трудятся около 300 специалистов, круглосуточно дежурят 171 бригада. Всего в областной службе скорой помощи работают 2,5 тысячи сотрудников в 37 отделениях и 7 подстанциях.
За январь-сентябрь 2024 года служба:
- Приняла 492 218 обращений
- Выполнила 417 912 выездов
Юбилейное событие
«Открытие обновленной подстанции — достойный подарок к 100-летию службы скорой помощи Оренбуржья, которое отмечается 2 ноября», — подчеркнул губернатор.