В Оренбурге открыли обновленное здание Центральной подстанции скорой помощи

Губернатор Денис Паслер торжественно открыл капитально отремонтированное здание Центральной подстанции скорой помощи в Оренбурге. Проект реализован по инициативе главы региона, стартовавшей год назад.

Масштабное обновление

На реконструкцию из областного бюджета направили 87,5 млн рублей. Строители провели комплексную модернизацию:

Заменили кровлю и инженерные коммуникации

Установили новые окна

Построили навесы для машин скорой помощи

Расширили диспетчерский пункт

Современное оснащение

Двухэтажное здание площадью более 1500 кв. м теперь располагает:

Комфортабельными зонами отдыха и питания

Кабинетом медосмотра водителей

Специализированными хранилищами медикаментов

Техническим складом

Просторным актовым залом

Современными гардеробными

Эффективность работы

«Единая диспетчерская служба обеспечивает 99% экстренных выездов в 20-минутный норматив», — отметил Денис Паслер.

На подстанции трудятся около 300 специалистов, круглосуточно дежурят 171 бригада. Всего в областной службе скорой помощи работают 2,5 тысячи сотрудников в 37 отделениях и 7 подстанциях.

За январь-сентябрь 2024 года служба:

Приняла 492 218 обращений

Выполнила 417 912 выездов

Юбилейное событие

«Открытие обновленной подстанции — достойный подарок к 100-летию службы скорой помощи Оренбуржья, которое отмечается 2 ноября», — подчеркнул губернатор.