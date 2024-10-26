Комбинат «Уральская Сталь» успешно прошел освидетельствование производства высокопрочной судостали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подтвердил соответствие листового проката судостроительной стали высокой прочности требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства. Результат аудита – подтверждение Свидетельства о признании изготовителя (СПИ № 22 44 01 03518 130) сроком на год.

Продление СПИ подтверждает, что процесс производства толстолистового проката высокой прочности соответствует требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства. А главное, что прокат Уральской Стали годен для использования в судоходстве, на буровых платформах, верфях и доках: продукция безопасна для жизни, здоровья и имущества экипажа и пассажиров.

Получению положительного заключения предшествовала масштабная работа многих подразделений предприятия и при непосредственном участии управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента. Инспектор изучил предоставленную документацию, проверил работу электросталеплавильного и листопрокатного цехов, управления технического контроля и центральной лаборатории метрологии, проследил за лабораторно-механическими испытаниями в центральной лаборатории комбината. В итоге констатировал, что металлопрокат из судостроительной стали высокой прочности полностью соответствует требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства.

Для Уральской Стали стало традицией успешно подтверждать соответствие своей продукции требованиям международных и российских органов сертификации и классификационных обществ. Благодаря высокому качеству металла комбинат имеет высокую репутацию в среде отечественных и зарубежных кораблестроителей. Чтобы лидировать в рейтингах производителей металлопродукции, комбинат строго следит за качеством проката, разрабатывает новые марки стали и занимается их своевременной сертификацией.