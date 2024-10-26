Оренбуржцы получили награды за вклад в поддержку специальной военной операции

Церемония вручения наград "Всё для Победы!" в Оренбургском президентском кадетском училище

В Оренбургском президентском кадетском училище состоялась церемония награждения нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы!». Восемнадцать жителей области отмечены за значительный вклад в поддержку СВО.

Признание заслуг

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин подчеркнул важность церемонии, отметив вклад награждённых в общее дело помощи защитникам Родины.

Татьяна Машковская, сопредседатель регионального отделения Народного фронта, отметила значимость поддержки, оказываемой бойцам и мирным жителям новых территорий.

Церемония вручения наград "Всё для Победы!" в Оренбургском президентском кадетском училище

Номинации и награждённые

«Сила тыла»:

  • Геннадий Замесин — инженер, создающий медицинское оборудование на 3D-принтере
  • Елена Ростова — организатор волонтёрской группы «Фронт»

«Волонтёры-медики»:

  • Татьяна Борисова
  • Максим Пузин

«Народные полки»:

  • Георгий Василевский — помощь детским домам Донбасса
  • Юлия Повшедная — пошив военного снаряжения

Церемония вручения наград "Всё для Победы!" в Оренбургском президентском кадетском училище

Другие номинации:

  • «Радар и Кибердружина»: Ирина Третьякова
  • «ФОИВ»: Людмила АрцыбашеваАлевтина Лабынцева
  • «#МыВместе»: Альфия МуфазаловаТатьяна МихайловаДенис Мартынов
  • «Корпорации и бизнес фронту»: Михаил КонновАндрей НасекинАнтон Дудкин, супруги НекрыловыСергей Косилов

Результаты поддержки

Региональный сбор собрал более 10 млн рублей, на которые приобретено:

  • 9 квадрокоптеров
  • 8 тепловизоров
  • 7 средств РЭБ
  • Различное оборудование и техника
  • 44 автомобиля доставлено на фронт
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