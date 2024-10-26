Оренбуржцы получили награды за вклад в поддержку специальной военной операции

В Оренбургском президентском кадетском училище состоялась церемония награждения нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы!». Восемнадцать жителей области отмечены за значительный вклад в поддержку СВО.
Признание заслуг
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин подчеркнул важность церемонии, отметив вклад награждённых в общее дело помощи защитникам Родины.
Татьяна Машковская, сопредседатель регионального отделения Народного фронта, отметила значимость поддержки, оказываемой бойцам и мирным жителям новых территорий.
Номинации и награждённые
«Сила тыла»:
- Геннадий Замесин — инженер, создающий медицинское оборудование на 3D-принтере
- Елена Ростова — организатор волонтёрской группы «Фронт»
«Волонтёры-медики»:
- Татьяна Борисова
- Максим Пузин
«Народные полки»:
- Георгий Василевский — помощь детским домам Донбасса
- Юлия Повшедная — пошив военного снаряжения
Другие номинации:
- «Радар и Кибердружина»: Ирина Третьякова
- «ФОИВ»: Людмила Арцыбашева, Алевтина Лабынцева
- «#МыВместе»: Альфия Муфазалова, Татьяна Михайлова, Денис Мартынов
- «Корпорации и бизнес фронту»: Михаил Коннов, Андрей Насекин, Антон Дудкин, супруги Некрыловы, Сергей Косилов
Результаты поддержки
Региональный сбор собрал более 10 млн рублей, на которые приобретено:
- 9 квадрокоптеров
- 8 тепловизоров
- 7 средств РЭБ
- Различное оборудование и техника
- 44 автомобиля доставлено на фронт