Оренбуржцы получили награды за вклад в поддержку специальной военной операции

В Оренбургском президентском кадетском училище состоялась церемония награждения нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы!». Восемнадцать жителей области отмечены за значительный вклад в поддержку СВО.

Признание заслуг

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин подчеркнул важность церемонии, отметив вклад награждённых в общее дело помощи защитникам Родины.

Татьяна Машковская, сопредседатель регионального отделения Народного фронта, отметила значимость поддержки, оказываемой бойцам и мирным жителям новых территорий.

Номинации и награждённые

«Сила тыла»:

Геннадий Замесин — инженер, создающий медицинское оборудование на 3D-принтере

— инженер, создающий медицинское оборудование на 3D-принтере Елена Ростова — организатор волонтёрской группы «Фронт»

«Волонтёры-медики»:

Татьяна Борисова

Максим Пузин

«Народные полки»:

Георгий Василевский — помощь детским домам Донбасса

— помощь детским домам Донбасса Юлия Повшедная — пошив военного снаряжения

Другие номинации:

«Радар и Кибердружина»: Ирина Третьякова

«ФОИВ»: Людмила Арцыбашева , Алевтина Лабынцева

, «#МыВместе»: Альфия Муфазалова , Татьяна Михайлова , Денис Мартынов

, , «Корпорации и бизнес фронту»: Михаил Коннов, Андрей Насекин, Антон Дудкин, супруги Некрыловы, Сергей Косилов

Результаты поддержки

Региональный сбор собрал более 10 млн рублей, на которые приобретено: