На комбинате «Уральская Сталь» прошла Межзаводская школа транспортников

На базе комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») прошёл заключительный этап Межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов транспортного хозяйства.

Новотроицк – третий город в программе Школы, которая под эгидой Корпорации Чермет объединила более 70 транспортников из 10 ведущих металлургических комбинатов страны. До этого участники отраслевого мероприятия побывали на предприятиях Новокузнецка и Челябинска.

В ходе экскурсии делегаты побывали в музее и на промышленных площадках предприятия, посетили производственные участки автотранспортного цеха и управления железнодорожного транспорта, заслушали доклады и изучили имеющийся опыт, обменялись мнениями и поделились опытом по актуальным вопросам организации внутризаводского движения железнодорожного и автомобильного транспорта, состояния локомотивов, вагонного и автомобильного парка, обслуживания железнодорожных путей. Участники отметили открытость и профессионализм коллег из Уральской Стали. Среди внедрённых на комбинате высокую оценку получили мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности и снижение себестоимости перевозок, степень цифровизации логистических процессов, а также принципы Бизнес-системы, встроенные в подходы к работе руководителей и работников дирекции по транспорту.

Транспортное хозяйство Уральской Стали является одним из старейших и крупнейших в своем роде. Ведет свою историю с начала возведения предприятия с 1930-ых годов, задолго до его официального дня рождения 5 марта 1955 года. В настоящее время в его составе: автотранспортный цех, управление железнодорожным транспортом и управления организации железнодорожных перевозок.

Транспорт – одно из важнейших звеньев любого предприятия, надёжная работа которого позволяет осуществлять все производственные циклы стабильно и в установленные сроки. Ежегодно силами автотранспортного цеха своевременно осуществляется перевозка порядка 1 млн тонн грузов и более 300 тысяч пассажиров из числа работников, членов их семей и ветеранов предприятия.

Одним из крупнейших и самых необходимых подразделений является управление железнодорожным транспортом – это более 700 работников, которые обеспечивают транспортировку грузов по «железке» в объеме более 20 млн тонн перевозок в год. Все это невозможно представить без координирующей работы специалистов управления организации железнодорожных перевозок, на плечах которых лежит ответственная работа – сверхточный расчёт и грамотное обеспечение перемещения грузов по железной дороге.