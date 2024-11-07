Уральская Сталь получила награду Металл-Экспо’2024 за освоение производства устойчивого к коррозии проката

Коллектив комбината «Уральская Сталь» и ЦНИИчермет удостоен Диплома лауреата 30-ой Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2024». Наградой отмечен совместный проект по разработке и освоению технологии производства толстолистового проката класса прочности К52, обладающего повышенной сопротивляемостью к коррозии в среде, содержащей одновременно СО2 и H2S.
Актуальность данной разработки связана с ужесточением требований к сопротивляемости в общей коррозии в СО2-содержащей среде трубопроводов, эксплуатируемых на нефтяных и газовых месторождениях. В них скорость общей коррозии труб, должна быть снижена до уровня не более 0,1 мм/год взамен 0,5 мм/год для текущих проектов, и именно металл Уральской Стали удовлетворяет этим требованиям.
Справочно:
Конкурс инновационных проектов ежегодно проводится в рамках Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» среди отечественных производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших высокотехнологичное оборудование и технологии, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции.
Разработки и продукция Уральской Стали неоднократно получали признание на конкурсе. В разные годы медалями и дипломами отмечались уникальные разработки высокотехнологичных видов металлопродукции комбината:
- Высокотехнологичная разработка производства биметалла и плакированных труб,
- Производство листового проката из новой высокопрочной свариваемой стали марки WeldUS 690,
- Производства труб из водородостойкого штрипса,
- Листовой прокат из стали марок 10ХСНДА и 15ХСНДА,
- Толстолистовой прокат из атмосферокоррозионностойкой стали марки 14ХГНДЦ для стальных конструкций железнодорожных и автодорожных мостов,
- Штрипс из стали марки 09ГСФ для производства газонефтепроводных труб диаметром 530-1220 мм повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости,
- Штрипс из стали класса прочности Х70 (К60) для обустройства газосборных сетей завода по производству сжиженного природного газа (СПГ),
- Листовой прокат из криогенной стали 0Н6ДМБ для изготовления сосудов хранения и транспортировки СПГ при температурах до -196°С.