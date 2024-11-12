На Уральской Стали освоено производство бидулоидного сплава

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») освоил технологию производства бидулоидного сплава.

Бидулоидный сплав – металл с содержанием углерода на стыке между жаропрочными износостойкими чугунами и высоколегированной сталью. За счёт высокого содержания хрома и никеля сплав сложен по химическому составу и трудоемок в изготовлении. Изготовленные из него детали обладают исключительными свойствами противостоять механическому истиранию при высоких температурах.

Новотроицкие металлурги разработали технологию производства бидулоидного сплава в связи с растущими потребностями Новотроицкого трубопрокатного завода (НТПЗ) в износоустойчивых линейках, направляющих трубную заготовку в прошивной стан. Ранее эти детали изготавливались из импортных сплавов.

Стараниями специалистов управления новых видов продукции, центральной лаборатории комбината и фасоннолитейного цеха была изготовлена опытная партия линеек, которая показала отличные результаты эксплуатации. Литейщики комбината готовы обеспечивать НТПЗ и других трубопрокатчиков такими деталями на постоянной основе.

Инженеры комбината продолжают работу над масштабированием технологии производства нового сплава, не имеющего аналогов на российском рынке.