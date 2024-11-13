Трудовой рынок Оренбургской области: Кадровый дефицит в ключевых отраслях

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh провели анализ состояния рынка труда в Оренбургской области, выявив сферы, наиболее страдающие от нехватки квалифицированных работников.

Текущая ситуация на рынке труда

По данным на последний месяц, соотношение количества резюме к числу вакансий в регионе составило 4,7, что указывает на стабильный уровень конкуренции среди соискателей и работодателей. Однако в ряде отраслей сохраняется заметный дефицит кадров.

Розничная торговля: Дефицит кадров продолжает расти

Самая острая нехватка специалистов наблюдается в сфере Розничной торговли. Здесь на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме, что значительно ниже нормы (4,0). За год количество открытых вакансий выросло на 16%, однако количество соискателей снизилось на 9%. В ответ на это, средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 21%, достигнув 38,4 тыс. рублей, что все равно на 20,3 тыс. рублей меньше медианного уровня по региону.

Продажи и обслуживание клиентов: Растущая востребованность

Второй по степени нехватки кадров стала сфера Продаж и обслуживания клиентов, где на каждую вакансию приходится 2,9 резюме. За год работодатели увеличили количество вакансий на 19%, что сопровождалось ростом числа резюме на 27%. Сегодня медианная зарплата в этом секторе составляет 45,1 тыс. рублей, что способствует росту интереса со стороны соискателей.

Рабочий персонал: Спрос опережает предложение

В секторе Рабочего персонала также наблюдается дефицит кадров, при этом на 1 вакансию приходится 3,1 резюме. В течение года спрос на таких специалистов увеличился на 29%, а зарплаты — на 17%, достигнув 123,5 тыс. рублей. Это привлекло соискателей, количество резюме возросло на 48%, однако спрос все еще превышает предложение.

Автомобильный бизнес: Рост зарплат не решает проблему дефицита

На четвертом месте по уровню дефицита находится Автомобильный бизнес, с соотношением 3,5 резюме на вакансию. За год количество вакансий увеличилось на 6%, а средняя зарплата поднялась на 25% до 91,3 тыс. рублей. В результате интерес соискателей вырос на 79%, но все же не достиг уровня, необходимого для удовлетворения спроса в этой сфере.

Строительство и недвижимость: Устойчивый дефицит при увеличении зарплат

Пятерку замыкает сфера Строительства и недвижимости, где конкуренция составляет 3,6 резюме на вакансию. За последний год число вакансий увеличилось на 29%, а предлагаемые зарплаты выросли на 25%, достигнув уровня 134,7 тыс. рублей. При этом количество резюме выросло на 31%, что подтверждает сохраняющийся высокий спрос на квалифицированных специалистов.