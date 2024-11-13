Память о подвиге: в Оренбурге увековечили имена Героев России

В сквере им. Самохина состоялась торжественная церемония открытия бюстов оренбуржцам, удостоенным звания Героя России, – Жантасу Жолдинову, Дмитрию Новосёлову и Раису Мустафину. Мероприятие собрало родственников героев, представителей силовых структур, органов власти и общественных организаций, а также военнослужащих из 106-го учебного центра войск ПВО, которые выстроились в почётный караул у мемориалов.

Подвиг и преемственность поколений

Исполняющий обязанности вице-губернатора и министр региональной и информационной политики Оренбургской области Юрий Мироненко обратился к участникам церемонии с трогательной речью:

«Каждый из этих мужчин исполнил свой долг, заплатив самую высокую цену. Их подвиги вдохновляют новые поколения. Сейчас среди нас молодые кадеты и юнармейцы, возможно, будущие герои нашей страны и своей малой Родины – Оренбуржья. Сегодняшнее событие также подчеркивает нашу многонациональную идентичность и традиции добрососедства».

На церемонии вспомнили подвиги каждого из героев, чья отвага оставила неизгладимый след в истории.

Жизнь и подвиги оренбургских героев

Жантас Жолдинов , родившийся 29 июня 1976 года в поселке Красночабанский, с юных лет был верен военной службе, продолжая семейные традиции. В 1994 году, во время службы, он участвовал в Первой чеченской кампании в составе сводного полка Сибирского округа внутренних войск МВД России.

, родившийся 29 июня 1976 года в поселке Красночабанский, с юных лет был верен военной службе, продолжая семейные традиции. В 1994 году, во время службы, он участвовал в Первой чеченской кампании в составе сводного полка Сибирского округа внутренних войск МВД России. Дмитрий Новосёлов , уроженец города Снежинска Челябинской области, проходил службу в рядах внутренних войск. В качестве оперуполномоченного УБОП Оренбургской области он участвовал в 15 спецоперациях на Северном Кавказе, задержал 10 участников бандформирований и преступников, находившихся в розыске.

, уроженец города Снежинска Челябинской области, проходил службу в рядах внутренних войск. В качестве оперуполномоченного УБОП Оренбургской области он участвовал в 15 спецоперациях на Северном Кавказе, задержал 10 участников бандформирований и преступников, находившихся в розыске. Раис Мустафин, пулемётчик Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России, родился в селе Алмала. Призванный на срочную службу, он отличился в штурме Грозного 27 января 2000 года, проявив исключительное мужество.

Память, которая объединяет

За проявленное мужество и героизм при выполнении контртеррористических операций на Северном Кавказе всем троим присвоено звание Героя Российской Федерации. В завершение церемонии участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к их бюстам, оставив символический знак благодарности за их подвиг.