Несоблюдение правил безопасности на железной дороге: трагические итоги 2024 года в Оренбургской области

Число инцидентов на железной дороге растёт
За первые 10 месяцев 2024 года в Оренбургской области произошло 9 несчастных случаев, связанных с наездом подвижного состава и поражением электрическим током. Из них 7 случаев закончились трагически. В аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 8 инцидентов, из которых 6 привели к летальным исходам.
Особое беспокойство вызывает травмирование несовершеннолетних. В 2024 году на объектах Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) зафиксированы два подобных случая.
Общая статистика Южно-Уральской магистрали
За январь–октябрь 2024 года на всей Южно-Уральской магистрали травмы получили 32 человека, 24 из них погибли. Основные регионы, где произошли трагедии:
- Челябинская область,
- Оренбургская область,
- Курганская область,
- Самарская область,
- Северо-Казахстанская область (Республика Казахстан).
Для сравнения: за аналогичный период 2023 года число пострадавших достигло 44 человек, из которых 36 погибли.
Причины трагедий
Расследования инцидентов указывают на основные причины:
- Нарушение правил личной безопасности,
- Переход путей в непредназначенных для этого местах.
Такие случаи, по словам специалистов, часто связаны с элементарной невнимательностью и игнорированием предупреждающих знаков.
Меры по предотвращению несчастных случаев
Южно-Уральская железная дорога реализует комплекс мероприятий для снижения числа происшествий:
- Строительство пешеходных переходов с сигнализацией.
- Ремонт пешеходных мостов и настилов.
- Установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности.
- Улучшение освещения на станциях.
Кроме того, железнодорожники регулярно мониторят места несанкционированного перехода через пути. На этих участках увеличивается количество профилактических рейдов с участием транспортной полиции. Нарушителям разъясняют правила безопасного поведения.
Особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Специалисты проводят информационные мероприятия в школах и вузах, привлекая внимание к опасностям железной дороги.
Важные правила безопасности
Железная дорога – это объект повышенной опасности. ЮУЖД напоминает:
- Переходите пути только в специально оборудованных местах.
- Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда.
- Не ходите по путям, не запрыгивайте на движущийся поезд, не перелезайте через сцепные устройства.
- Никогда не забирайтесь на крыши вагонов – это смертельно опасно.
Дополнительные ресурсы
ОАО «РЖД» подготовило видеоролики и мультфильмы, наглядно объясняющие правила безопасности. Они доступны на официальном сайте Южно-Уральской железной дороги.