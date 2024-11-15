Несоблюдение правил безопасности на железной дороге: трагические итоги 2024 года в Оренбургской области

Число инцидентов на железной дороге растёт

За первые 10 месяцев 2024 года в Оренбургской области произошло 9 несчастных случаев, связанных с наездом подвижного состава и поражением электрическим током. Из них 7 случаев закончились трагически. В аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 8 инцидентов, из которых 6 привели к летальным исходам.

Особое беспокойство вызывает травмирование несовершеннолетних. В 2024 году на объектах Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) зафиксированы два подобных случая.

Общая статистика Южно-Уральской магистрали

За январь–октябрь 2024 года на всей Южно-Уральской магистрали травмы получили 32 человека, 24 из них погибли. Основные регионы, где произошли трагедии:

Челябинская область,

Оренбургская область,

Курганская область,

Самарская область,

Северо-Казахстанская область (Республика Казахстан).

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года число пострадавших достигло 44 человек, из которых 36 погибли.

Причины трагедий

Расследования инцидентов указывают на основные причины:

Нарушение правил личной безопасности,

Переход путей в непредназначенных для этого местах.

Такие случаи, по словам специалистов, часто связаны с элементарной невнимательностью и игнорированием предупреждающих знаков.

Меры по предотвращению несчастных случаев

Южно-Уральская железная дорога реализует комплекс мероприятий для снижения числа происшествий:

Строительство пешеходных переходов с сигнализацией. Ремонт пешеходных мостов и настилов. Установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности. Улучшение освещения на станциях.

Кроме того, железнодорожники регулярно мониторят места несанкционированного перехода через пути. На этих участках увеличивается количество профилактических рейдов с участием транспортной полиции. Нарушителям разъясняют правила безопасного поведения.

Особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Специалисты проводят информационные мероприятия в школах и вузах, привлекая внимание к опасностям железной дороги.

Важные правила безопасности

Железная дорога – это объект повышенной опасности. ЮУЖД напоминает:

Переходите пути только в специально оборудованных местах.

Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда.

Не ходите по путям, не запрыгивайте на движущийся поезд, не перелезайте через сцепные устройства.

Никогда не забирайтесь на крыши вагонов – это смертельно опасно.

Дополнительные ресурсы

ОАО «РЖД» подготовило видеоролики и мультфильмы, наглядно объясняющие правила безопасности. Они доступны на официальном сайте Южно-Уральской железной дороги.