Конфликт в Магазине Привел к Судебному Иску

Истец подала в суд после инцидента в магазине. Она утверждает, что приобрела лосьон для завивки волос стоимостью 671 рубль. Оплатив покупку и покинув торговое помещение, она заметила, что содержимое тары протекает в сумку. Вернувшись в отдел, она попросила продавцов забрать товар и вернуть ей деньги, но те отказались, обвинив ее в случившемся.

Длительное Ожидание и Обращение в Органы

Женщина несколько часов простояла до закрытия торгового центра, пока работники не приняли у нее заявление. После случившегося она обратилась в надзорные органы и полицию. Согласно полученному ответу, течь произошла из-за нарушения герметичности тары.

Повторное Посещение Магазина и Конфликт

Тогда она вновь направилась в торговый центр для видеофиксации механизма крышки аналогичного товара, но продавцы стали ей мешать. В результате потасовки сотрудники магазина стали вырывать из ее рук телефон, применять физическую силу, в том числе нанесли удары по голове и лицу.

Требования Истца

Просит суд взыскать уплаченные за лосьон средства 671 рубль, ущерб в виде порчи сумки из натуральной кожи 15 000 рублей и телефона 80 254 рубля, причиненный здоровью вред 245 000 рублей, потраченное время 95 925 рублей, компенсацию морального вреда.

Заключение

Истец надеется, что суд удовлетворит ее требования и компенсирует все убытки, связанные с инцидентом в магазине.