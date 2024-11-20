Новый Мемориал в Оренбурге Увековечивает Память Героев СВО

В Оренбурге установлена стела памяти погибшим на СВО. Надпись «Быть воином – жить вечно…» занимает центральное место памятного знака. Теперь каждый житель города может почтить память героев, принося цветы и выражая уважение.

Открытие Мемориала

Сегодня первые почитатели — родители, жёны и друзья погибших военнослужащих — открыли памятный знак на территории кладбищенского комплекса «Степной». Это событие стало значимым шагом в сохранении памяти о героях.

Инициаторы Проекта

Проект инициировала общественная группа «Память», возглавляемая Ириной Смирновой, потерявшей сына во время СВО. От проектирования до установки стелы курировал проект вице-спикер Законодательного Собрания Александр Куниловский и глава города Оренбурга Сергей Салмин.

Значение Мемориала

– «Для областного центра – это первый серьёзный шаг в увековечивании памяти погибших. Ранее в городе не было централизованного места памяти, и мы поддержали идею родных. Герои защищали нашу страну, отдав свою жизнь. Мы будем помогать семьям погибших, поддерживать их близких и детей. Следующий шаг – создание центрального мемориала в областном центре после окончания спецоперации. Его проект будет вынесен на всенародное обсуждение», – подчеркнул Александр Куниловский.

Благодарности Депутатам

Депутаты Заксоба: Александр Куниловский, Александр Трубников, Максим Щепинов, Дамир Фахрутдинов и Денис Зеленцов получили благодарности от семей погибших за помощь в реализации проекта.