Оренбург Внедряет Административные Санкции для Недобросовестных Перевозчиков

В Оренбуржье планируют ввести административные санкции для перевозчиков, действующих недобросовестно. Законопроект направлен на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договоров простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам. Губернатор области внес проект закона на рассмотрение депутатов Заксобрания. Обсуждение документа прошло в профильном комитете под председательством Владимира Турчина.

Цели Введения Административных Санкций

За несоблюдение обязательных требований перевозчики могут получить штрафы. В частности, штраф предусмотрен за непередачу в региональную систему навигации данных о местоположении транспортных средств, используемых для перевозок. Кроме того, нарушение будет караться за неисправность оборудования для перевозок инвалидов, кондиционера, информационного табло или терминала для оплаты проезда.

Предлагаемые Штрафы и Ответственность

Перевозчики могут быть оштрафованы и за изменение тарифов без уведомления уполномоченных органов за 15 дней до введения изменений. Санкции составят от 7 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц. При повторных нарушениях штрафы увеличатся до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Расширение Санкций на Легковое Такси

В законопроект также включено предложение о введении наказаний для перевозчиков легковых такси. Это шаг направлен на расширение контроля и обеспечение соблюдения правил всеми участниками транспортного рынка.

Требования к Транспортным Средствам

Если транспортное средство не оснащено светоотражающей полосой желтого цвета шириной от 15 до 25 см или его экологический класс ниже второго, штрафы будут следующими: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей.

Статус Законопроекта

Профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию в двух чтениях. В ближайшее время он будет включен в повестку ноябрьского заседания Заксобрания, что приближает его к окончательному принятию.