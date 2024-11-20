Оренбург: Чистота по рублю — Штрафы за неубранные территории введут в городе

Мэрия Оренбурга решила всерьёз взяться за благоустройство города. Теперь владельцев неубранных территорий будут наказывать рублём. В Законодательное Собрание внесён проект закона, устанавливающий административную ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию прилегающих участков.

Закон есть, а наказания нет?

Ранее областной парламент уже принял закон, упростивший определение границ прилегающих территорий. Теперь именно собственники зданий, земельных участков отвечают за их благоустройство.

Обязанности собственников включают в себя не только уборку мусора, но и покос травы, посыпку дорожек, обрезку кустарников. Однако, до сих пор отсутствовало наказание за нарушение этих правил в региональном законе. Мэрия города решила исправить эту оплошность.

От предупреждения до ощутимых штрафов

Предложено дополнить статью 147 закона об административных правонарушениях предупреждением или штрафом. Для граждан сумма составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 6 тысяч, а для юридических лиц — от 15 до 45 тысяч рублей. За повторное нарушение наказание будет строже.

Инициаторы поправок уверены, что новые меры положительно скажутся на облике города и комфорте оренбуржцев.

Что дальше?

Проект закона рассмотрели на комитете Законодательного Собрания по законности, правопорядку и делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций. Окончательное решение парламентарии примут 28 ноября.