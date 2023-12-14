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14 декабря 2023 г.
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Эпидемия гриппа в Оренбурге: две школы перешли на дистант

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Распространение гриппа и простудных заболеваний поставило под угрозу учебный процесс в Оренбурге. Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ две школы города — No14 и 46 — с 13 декабря перевели обучение в дистанционный формат.

Как сообщает информагентство Урал56.Ру со ссылкой на городскую администрацию, такое решение было принято в связи с резким ростом случаев ОРВИ среди школьников. В некоторых классах количество отсутствующих на занятиях детей превышает 20%. Дистанционное обучение продлится до 19 декабря.

Помимо школ на карантинный режим переведены учреждения дополнительного образования Оренбурга. Региональным управлением Роспотребнадзора выдано предписание о приостановке работы кружков и секций как минимум до стабилизации ситуации.

По данным Роспотребнадзора, в период с 4 по 10 декабря уровень заболеваемости ОРВИ среди детей до 14 лет превысил эпидемический порог на 40,9%. Эксперты не исключают дальнейшего распространения инфекции и рекомендуют жителям Оренбурга соблюдать меры профилактики.

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