Уральская Сталь отметила корпоративными стипендиями успешных студентов своих базовых учебных заведений

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) отметила корпоративными стипендиями 78 самых успешных по итогам прошлого семестра студентов новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и политехнического колледжа.

«Уральская Сталь продолжает укреплять передовые позиции в отрасли. Поэтому так важно поддерживать талантливых студентов, которым предстоит стать новым поколением металлургов, расширять производство комбината и двигать вперёд нашу отрасль. Практика полностью оправдана. Корпоративная стипендия – это не просто материальный стимул, а первое признание комбинатом, как потенциальным работодателем, их стремления познать профессию», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Уральская Сталь отметила корпоративными стипендиями успешных студентов 1 из 4

Торжественная программа прошла в актовом зале управления комбината. Свидетельства о присуждении стипендий назначены в номинациях по наличию высоких баллов, успехов в научной, спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности во втором семестре 2022-2023 учебного года. В торжественной обстановке отличникам и активистам их вручил директор по персоналу Уральской Стали Андрей Завалишин.

Стипендиальная программа от комбината в базовых учебных заведениях – НПК и НФ НИТУ МИСИС – действует более 15 лет. Успешные студенты имеют возможность получать вознаграждение от металлургов дважды в год по итогам первого и второго семестров. В этом году размер стипендиальных выплат составил от 7 до 22 тыс. рублей.