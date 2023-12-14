Прямая линия Паслера: конкретные вопросы вместо общих рассуждений и открытый разговор с жителями о проблемах

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел прямую линию с жителями региона, чтобы подвести итоги уходящего года. Эксперты положительно оценили открытый разговор главы региона с населением. Отмечается смещение фокуса вопросов граждан с системных проблем на более локальные, что свидетельствует об эффективной работе властей. Паслер рассказал о планах на 2023 год, включая программы в сферах ЖКХ, образования, культуры. По мнению политологов, регулярное общение с людьми через прямые линии повышает доверие граждан к руководству региона.

Формат прямой линии выбрал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, чтобы вместе с жителями региона подвести итоги уходящего года. Накануне он в прямом эфире отвечал на вопросы, звонки и видеообращения, общее количество которых превысило 4 тыс.

«Двухчасовое общение Паслера с жителями региона вызывает уважение. Честная и открытая позиция. Ответить на все вопросы, в том числе и не самые удобные – это ответственная позиция ответственного руководителя», – комментирует директор по политическому анализу «Инсомар», социлог Виктор Потуремский.

Анализируя вопросы, поступившие губернатору от жителей Оренбургской области, эксперты обращают внимание на явную смену повестки. Если на первых линиях, четыре года назад, шли массовые жалобы на закрывающиеся предприятия, сложности с поиском работы, плохую экологию, то сейчас акценты сместились на более частные проблемы – где-то нет освещения или плохо провели благоустройство, где-то ждут новую школу или дорогу. По мнению собеседников «Клуба Регионов», в первую очередь это можно рассматривать как некий показатель эффективности работы властей по системообразующим вопросам. Иными словами, когда у человека нет достойной работы и денег, его вряд ли будет интересовать потрескавшаяся тротуарная плитка.

«Я бы здесь выделил несколько факторов, и первый из них – Паслер считается эффективным управленцем, который достаточно хорошо контролирует ситуацию в регионе и успешно устраняет все ранее накопившиеся проблемы. Поэтому личный фактор губернатора немаловажный, его умение сформировать команду, настроить ее на определенную работу, договориться с местными элитами – все это отражается и на настроениях в обществе, – говорит гендиректор коммуникационного агентства Aktor Дмитрий Еловский .

считается эффективным управленцем, который достаточно хорошо контролирует ситуацию в регионе и успешно устраняет все ранее накопившиеся проблемы. Поэтому личный фактор губернатора немаловажный, его умение сформировать команду, настроить ее на определенную работу, договориться с местными элитами – все это отражается и на настроениях в обществе, – говорит гендиректор коммуникационного агентства Aktor . – Второй момент: за последние пару-тройку лет у людей очень сильно поменялись запросы к власти. Если раньше было много общих рассуждений, то в последнее время у людей запрос к власти очень конкретизировался, он четкий и завязан на конкретные проблемы. Люди сами задают предельно конкретные вопросы власти. Они не готовы к диалогу общими фразами».

«То, что сейчас в повестке больше конкретных вопросов – это общая тенденция. Можно говорить о том, что у нас избиратели становятся очень компетентными заказчиками для власти и точно формулируют свои запросы», – соглашается с коллегой Виктор Потуремский.

Также отметим, что за четыре года, что губернатор Паслер проводит прямые линии, кратно возросло количество поступающих вопросов, что, по мнению экспертов, свидетельствует о росте доверия к власти и о том, что люди получают обратную связь на свои запросы и видят конкретное решение озвученных проблем. По словам гендиректора агентства массовых коммуникаций «Регион медиа», политолога Игоря Даченкова, постоянная практика проведения прямых линий дает губернатору инструмент, который «обеспечивает эффективный рабочий механизм получения обратной связи» от жителей региона.

«Ведь зачастую фигура губернатора воспринимается населением как главный источник власти в регионе и как конечная инстанция, куда можно, например, пожаловаться на муниципальные власти, когда те игнорируют проблемы или волокитят решение того или иного вопроса. Растет рейтинг доверия и поддержки региональных властей на фоне проведения СВО, это фиксируется всеми социологическими центрами. И проведение прямых линий – это дополнительный фактор усиления имиджа главы региона как верховного защитника и арбитра на территории, в адрес которого обращаются жители».

Эксперты также обращают внимание, что кроме ответов на прямые, зачастую точечные вопросы, Денис Паслер доступным языком объяснял многие процессы, а также логику принятия решений власти по тем или иным проблемам. Не обошел он стороной и самый насущный вопрос последних дней – цены на столовые яйца. При этом глава региона честно признал, что конкретно в Оренбургской области проблема возникла еще и потому, что не смогли сохранить одну из птицефабрик, и предложил совместно с бизнесом поработать над этим.

«Если бы Паслер пообещал снизить цену на яйца, то, скорее всего, это вызвало бы обратный негативный эффект. Потому что, ну зачем врать и заниматься популизмом? А то, что он предложил долгосрочную историю, которая позволит насытить рынок местным продуктом, это хорошая конструктивная вещь, которая людьми воспримется позитивно. Конечно, они не выдохнут и не скажут, что проблема решена. Но они увидели, что у губернатора есть понятный план, как действовать в будущем, а не сиюминутные популистские посулы», – оценил подход оренбургского губернатора Дмитрий Еловский.

В свою очередь политолог Сергей Марков уверен, что в ситуации резко меняющейся обстановки губернаторская прямая линия носит еще и «терапевтический эффект». «В таких обстоятельствах люди начинают опасаться, что власти не будут справляться с проблемами и вызовами. Поэтому губернатор своим спокойствием и уверенностью дает четкий сигнал: мы справимся. И чем больше у людей тревог, тем больше необходимо с ними доверительно разговаривать», – поделился Марков своим мнением с «Клубом Регионов».

В ходе прямой линии Денис Паслер также рассказал, что ждет регион в следующем году. Так, в 2024г. в области запустят отдельную программу благоустройства дворов, запланировано открытие трех новых школ, проектирование Детской филармонии и реконструкция Театра музкомедии; более 600 обманутых дольщиков наконец получат свои квартиры – их дома достроят за счет областного бюджета; у многодетных семей появится возможность получить региональный маткапитал в виде денежных средств, а кроме того кратно будет увеличена общая сумма на приобретение жилья для детей-сирот, что, по словам губернатора, позволит полностью решить эту проблему в регионе в ближайшие три года.

Завершая разговор, Денис Паслер поблагодарил жителей области за поддержку и доверие, подчеркнув, что все происходящие позитивные изменения – это результат совместных усилий. «Приятно наблюдать за положительными изменениями. Многое уже удалось сделать – в здравоохранении, образовании, культуре. Все, чего достигаем, – это результаты совместной работы с жителями области. Двигаясь в таком направлении, с такими тенденциями, можем рассчитывать на успех. Желаю всем мира, добра, новых трудовых побед», – подытожил глава Оренбургской области.