Горнолыжный курорт «Кувандык365» открывает новый сезон с обновленными трассами и сервисом

Горнолыжный курорт «Кувандык365», расположенный в Оренбургской области, готовится к открытию нового зимнего сезона. Сезон начнется 16 декабря 2023 года.

В этом году курорт предлагает гостям множество обновлений. В частности, трассы были тщательно подготовлены и заснежены, включая идеально ровные склоны в районе бэби-лифта. Кроме того, для новичков и профессионалов были оборудованы специальные трассы, отвечающие всем современным требованиям безопасности и комфорта.

Для комфортного отдыха после активного дня на склонах курорт предлагает гостям уютную гостиницу и столовую, а также ряд дополнительных услуг, таких как прокат снаряжения, обучение катанию на горных лыжах и сноуборде, а также проведение различных мероприятий.

В этом сезоне на курорте появились веб-камеры, которые позволяют гостям в реальном времени оценить условия на склонах. Это поможет гостям принять решение об их посещении, исходя из текущей погоды и состояния трасс.

Горнолыжный курорт «Кувандык365» расположен всего в 200 километрах от Оренбурга. Он предлагает 10 трасс общей протяженностью 10 километров, которые подойдут для лыжников всех уровней. Доступ к трассам осуществляется двумя типами подъемников: бэби-лифтом и кресельным лифтом.

На курорт «Кувандык365» приедут гости из Оренбурга и других регионов России.