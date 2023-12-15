-13 C
Оренбург
15 декабря 2023 г.
Telegram VKontakte Youtube

Горнолыжный курорт «Кувандык365» открывает новый сезон с обновленными трассами и сервисом

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Горнолыжный курорт «Кувандык365», расположенный в Оренбургской области, готовится к открытию нового зимнего сезона. Сезон начнется 16 декабря 2023 года.

В этом году курорт предлагает гостям множество обновлений. В частности, трассы были тщательно подготовлены и заснежены, включая идеально ровные склоны в районе бэби-лифта. Кроме того, для новичков и профессионалов были оборудованы специальные трассы, отвечающие всем современным требованиям безопасности и комфорта.

Для комфортного отдыха после активного дня на склонах курорт предлагает гостям уютную гостиницу и столовую, а также ряд дополнительных услуг, таких как прокат снаряжения, обучение катанию на горных лыжах и сноуборде, а также проведение различных мероприятий.

В этом сезоне на курорте появились веб-камеры, которые позволяют гостям в реальном времени оценить условия на склонах. Это поможет гостям принять решение об их посещении, исходя из текущей погоды и состояния трасс.

Горнолыжный курорт «Кувандык365» расположен всего в 200 километрах от Оренбурга. Он предлагает 10 трасс общей протяженностью 10 километров, которые подойдут для лыжников всех уровней. Доступ к трассам осуществляется двумя типами подъемников: бэби-лифтом и кресельным лифтом.

На курорт «Кувандык365» приедут гости из Оренбурга и других регионов России.

Предыдущая новость
Прямая линия Паслера: конкретные вопросы вместо общих рассуждений и открытый разговор с жителями о проблемах
Следующая новость
Главная новогодняя ёлка Оренбурга откроется 28 декабря

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.