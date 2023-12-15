Главная новогодняя ёлка Оренбурга откроется 28 декабря в 19:00 на площади Ленина. В этом году ёлка будет высотой до 25 метров и украшена 12 тысячами лампочек, а также объёмными фигурами сказочных героев.

Вокруг ёлки будет работать новогодний городок, который откроется 23 декабря. В нём будут представлены аттракционы, карусели, каток, ледяной городок и другие развлечения.

В программе открытия главной ёлки Оренбурга запланированы праздничный концерт, выступление Деда Мороза и Снегурочки, а также фейерверк.

Новогодний городок будет работать до 14 января

Новогодний городок будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В выходные дни территория будет доступна для активного отдыха и развлечений с 10 утра, а в будние дни – с 17:00.

Вход в новогодний городок бесплатный.

Оренбуржцы уже ждут праздника

В преддверии Нового года в Оренбурге уже чувствуется праздничная атмосфера. На улицах города появились ёлки, украшенные гирляндами и мишурой. В магазинах и торговых центрах уже идёт бойкая торговля новогодними подарками.

Оренбуржцы с нетерпением ждут праздника. Многие уже начали готовиться к нему, украшая свои дома и квартиры.

Дополнительная информация

Главная ёлка Оренбурга является главной городской достопримечательностью в период новогодних праздников.

Она привлекает тысячи жителей и гостей города.

Новогодний городок в Оренбурге является одним из самых популярных мест отдыха для детей и взрослых.

В нём каждый может найти развлечение по душе.

Вход в новогодний городок бесплатный, что делает его доступным для всех жителей города.

Главная ёлка Оренбурга и новогодний городок – это отличные места для празднования Нового года. Они создают праздничную атмосферу и позволяют жителям и гостям города весело провести время.