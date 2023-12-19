Ученики 1-8 классов уходят на дистант с 21 декабря

19 декабря 2023 года
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, ученики 1-8 классов всех школ Оренбурга с 21 декабря 2023 года перейдут на дистанционное обучение.
Дистанционное обучение будет продолжаться до особого распоряжения. В этот период ученики будут получать задания от учителей через электронные образовательные ресурсы.
Старшеклассники продолжат обучение в очном режиме.
Минпросвещения России рекомендует родителям обеспечить своим детям комфортные условия для обучения на дому. Важно, чтобы у ребенка был доступ к компьютеру или ноутбуку, а также стабильный интернет-канал.
Родителям также необходимо контролировать выполнение детьми заданий от учителей.
Как подготовиться к дистанционному обучению
Чтобы подготовиться к дистанционному обучению, родителям необходимо:
- Убедиться, что у ребенка есть доступ к компьютеру или ноутбуку с установленными необходимыми программами.
- Проверить, есть ли у ребенка стабильный интернет-канал.
- Зарегистрироваться на электронных образовательных ресурсах, которые будут использоваться учителями для обучения.
- Обсудить с ребенком график выполнения заданий и правила поведения на дистанционном обучении.
Рекомендации для детей
Чтобы эффективно учиться на дистанционном обучении, детям необходимо:
- Создать рабочее место, где будет тихо и спокойно.
- Выделить определенное время для занятий и придерживаться этого графика.
- Делать перерывы каждые 20-30 минут.
- Обращаться за помощью к родителям или учителям, если что-то не получается.