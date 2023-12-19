Ученики 1-8 классов уходят на дистант с 21 декабря

19 декабря 2023 года

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, ученики 1-8 классов всех школ Оренбурга с 21 декабря 2023 года перейдут на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение будет продолжаться до особого распоряжения. В этот период ученики будут получать задания от учителей через электронные образовательные ресурсы.

Старшеклассники продолжат обучение в очном режиме.

Минпросвещения России рекомендует родителям обеспечить своим детям комфортные условия для обучения на дому. Важно, чтобы у ребенка был доступ к компьютеру или ноутбуку, а также стабильный интернет-канал.

Родителям также необходимо контролировать выполнение детьми заданий от учителей.

Как подготовиться к дистанционному обучению

Чтобы подготовиться к дистанционному обучению, родителям необходимо:

Убедиться, что у ребенка есть доступ к компьютеру или ноутбуку с установленными необходимыми программами.

Проверить, есть ли у ребенка стабильный интернет-канал.

Зарегистрироваться на электронных образовательных ресурсах, которые будут использоваться учителями для обучения.

Обсудить с ребенком график выполнения заданий и правила поведения на дистанционном обучении.

Рекомендации для детей

Чтобы эффективно учиться на дистанционном обучении, детям необходимо:

Создать рабочее место, где будет тихо и спокойно.

Выделить определенное время для занятий и придерживаться этого графика.

Делать перерывы каждые 20-30 минут.

Обращаться за помощью к родителям или учителям, если что-то не получается.

Будьте здоровы!