Ученики 1-8 классов уходят на дистант с 21 декабря

19 декабря 2023 года

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, ученики 1-8 классов всех школ Оренбурга с 21 декабря 2023 года перейдут на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение будет продолжаться до особого распоряжения. В этот период ученики будут получать задания от учителей через электронные образовательные ресурсы.

Старшеклассники продолжат обучение в очном режиме.

Минпросвещения России рекомендует родителям обеспечить своим детям комфортные условия для обучения на дому. Важно, чтобы у ребенка был доступ к компьютеру или ноутбуку, а также стабильный интернет-канал.

Родителям также необходимо контролировать выполнение детьми заданий от учителей.

Как подготовиться к дистанционному обучению

Чтобы подготовиться к дистанционному обучению, родителям необходимо:

  • Убедиться, что у ребенка есть доступ к компьютеру или ноутбуку с установленными необходимыми программами.
  • Проверить, есть ли у ребенка стабильный интернет-канал.
  • Зарегистрироваться на электронных образовательных ресурсах, которые будут использоваться учителями для обучения.
  • Обсудить с ребенком график выполнения заданий и правила поведения на дистанционном обучении.

Рекомендации для детей

Чтобы эффективно учиться на дистанционном обучении, детям необходимо:

  • Создать рабочее место, где будет тихо и спокойно.
  • Выделить определенное время для занятий и придерживаться этого графика.
  • Делать перерывы каждые 20-30 минут.
  • Обращаться за помощью к родителям или учителям, если что-то не получается.

Будьте здоровы!

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