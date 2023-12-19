Уральская Сталь готова к встрече Нового 2024 года

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подготовила насыщенную праздничную программу для работников, их детей, ветеранов комбината и новотройчан в целом.

На площади перед Дворцом металлургов силами творческих работников Уральской Стали возводится корпоративный ледовый городок с двенадцатиметрой ёлкой. В сооружении фигур задействованы специалисты агломерационного, коксохимического производства, доменного, электросталеплавильного, листопрокатного, фасоннолитейного цехов, управлений по ремонту электроэнергетического оборудования, ремонтно-механического, производства запасных частей и железнодорожного транспорта, цехов сетей и подстанций, а также ремонта и сборки оборудования. Монтажом и подключением звукового оборудования занимаются сотрудники Цифровой стали. Благодаря их стараниям с 23 декабря в 18:00 и на протяжении всех новогодних праздников новотройчан ожидает настоящая зимняя сказка с ледовыми фигурами и россыпью огней, где можно сфотографироваться с друзьями и покататься на коньках под сияющей елью.

При поддержке волонтёрского движения Уральской Стали в Новотроицке проходит акция «Ёлка добра». Желающим примерить на себе роль волшебника нужно пройти на сайт сайт https://елка-хороших-дел.рф, прочитать детские письма с просьбами к Деду Морозу и отметить то, которое есть возможность исполнить. Купленный презент нужно передать координаторам до 22 декабря в кабинет №605 управления комбината. 29 декабря волонтёры организуют утренник в Центре развития творчества детей и юношества на Советской-138а, где ребята получат заказанные подарки от своих персональных волшебников. Телефон для справок: 8 (3537) 66-71-96.

Традиционно первыми предновогодние мероприятия спортивной программой открыли ветераны комбината. Подарки и праздничные открытки от управляющего директора получат более 9 тысяч неработающих пенсионеров предприятия. Выдача организована в здании профкома. Своих фронтовиков металлурги поздравят на дому.

Персонал в свободное от работы время активно готовится к конкурсам на лучшее новогоднее оформление здания административно-бытового комплекса, а также снимает видеопоздравление. Победители и призеры творческих соревнований будут отмечены грамотами и премиями 22 декабря, когда на торжественном собрании металлурги подведут итоги работы в уходящем году и озвучат планы на будущее, наградят своих передовиков, спортсменов и активистов.

Для детей сотрудников Уральской Стали с 25 по 30 декабря в кинотеатре «Молодежный» состоятся новогодние кинопредставления. Для них подготовлены яркие фотозоны в холле, интермедия с участием сказочных персонажей и новогодние кинопремьеры мультфильмов. Корпоративные подарки получат около 6 тысяч детей работников Уральской Стали. Еще более 1,5 тыс. презентов от металлургов полагаются воспитанникам подшефных учреждений.

Приятным сюрпризом в последние рабочие дни станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в столовых основных цехов комбината, а 31 декабря на центральных проходных они поздравят тех, кому предстоит нести трудовую вахту в новогоднюю ночь.