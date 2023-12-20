НКР присвоило Уральской Стали кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство НКР присвоило Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом.

На оценку бизнес-профиля Уральской Стали позитивное влияние оказывают: лидирующие позиции на рынке мостовой стали и сильные среди производителей штрипсов для труб большого диаметра, устойчивость и умеренный потенциал роста на рынках присутствия, диверсифицированность рынков сбыта и низкая концентрация поставщиков.

Сильную оценку финансового профиля формируют: низкая долговая нагрузка, значительный запас прочности по обслуживанию долга, высокие уровни рентабельности и ликвидности. Доля капитала в структуре фондирования активов оценивается экспертами НКР выше среднего.

На оценке кредитоспособности позитивно сказываются низкие акционерные риски, формирование отчётности по стандартам МСФО, высокое качество стратегического планирования и управления рисками. Уральская Сталь имеет долгосрочную положительную кредитную историю, высокий уровень платёжной дисциплины, на публичном долговом рынке находятся два выпуска облигаций.

Кредитный рейтинг Уральской Стали присвоен на уровне AA-.ru. Это подтверждает правильность выбранной холдингом рыночной стратегии. Кредитный рейтинг со стабильным прогнозом дает возможность своевременно привлекать необходимое финансирование для реализации стратегических планов развития.

Сегодня на Уральской Стали реализуется масштабная инвестиционная программа, направленная на повышение эффективности и расширение сортамента производимой продукции.