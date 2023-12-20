Цены взлетают как ракеты: инфляция в Оренбуржье разгоняется быстрее ветра

Темпы роста цен в Оренбургской области в ноябре ускорились до 7% в годовом выражении после 6,5% месяцем ранее. Хотя этот показатель все еще ниже, чем в целом по России (7,5%), тенденция тревожная: кошельки жителей региона худеют в глазах.

Основная причина — высокий спрос, позволяющий производителям и поставщикам быстро повышать цены. Например, продолжают дорожать яйца. Курицы несутся как оглашенные, а птицefабрики наращивают производство, чтобы удовлетворить аппетиты покупателей. Но им это дается нелегко в условиях растущих затрат.

Есть и приятные исключения в виде подешевевших кофе и подсолнечного масла. Однако радоваться рано: если масло пошло на спад из-за модернизации предприятий, то цены на зерна арабики скоро могут снова полезть вверх. Ведь кофейные деревья сильно пострадали от недавних ураганов.

Среди товаров длительного пользования выделяются отечественные автомобили. Их производители вынуждены повышать цены, компенсируя возросшие издержки на логистику и комплектующие. Так что покупка нового авто обойдется оренбуржцам теперь еще дороже.

Не отстают и цены на недвижимость. Спрос на аренду жилья не падает, заставляя владельцев поднимать ставки. Особенно сильно дорожают однокомнатные квартиры — тут рост цен обгоняет даже октябрьские темпы.

Эксперты ЦБ прогнозируют постепенное торможение инфляции в масштабах страны после ужесточения денежно-кредитной политики. Но пока рост цен в Оренбуржье только набирает обороты. Что принесет завтрашний день — покажет время. А пока нужно крепче держаться за кошельки!

Подробнее о динамике инфляции в регионе — на сайте Центробанка.