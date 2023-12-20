С новым импульсом к развитию: 600-миллионное повышение зарплат бюджетникам в декабре

В декабре Оренбургская область выделит дополнительные 600 миллионов рублей на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы. Эта инициатива, предложенная губернатором Денисом Паслером, была сегодня поддержана на заседании регионального правительства.

Эти меры стали возможными благодаря впечатляющему росту экономических показателей в регионе в 4 квартале. В частности, прогнозируется увеличение всех показателей, что позволяет ускорить повышение зарплат работникам бюджетного сектора.

Согласно плану, 166.6 миллиона рублей будет направлено на обеспечение средней зарплаты в государственных учреждениях сферы образования, социального обслуживания и культуры. Также 436.9 миллиона рублей будут выделены для медицинских работников – как государственных, так и оказывающих медицинскую помощь по системе обязательного медицинского страхования.

Все эти инициативы были разработаны и предложены губернатором Денисом Паслером и его командой. Они являются частью стратегии развития региона, направленной на улучшение качества жизни населения и поддержку экономического роста.