Стоимость яйца и мяса птицы в Оренбуржье: первый вице-губернатор обсудил вопрос ценообразования с производителями

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин провел встречу с руководителями птицефабрик, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке яиц и мяса птицы. Участие в диалоге приняли также представители регионального управления ФАС и главы сельхозведомств муниципальных образований.

Производители отметили прямую зависимость розничных цен на яйцо от производственных издержек. Выросли затраты на корма, ветпрепараты и техническое оснащение, что сказалось на себестоимости. Тем не менее, Оренбуржье находится в первой десятке регионов по доступности яиц для населения.

В фирменных магазинах и отделах птицефабрик цены заметно ниже, чем в федеральных торговых сетях. Это связано с наценками посредников при поставках в крупные розничные компании.

Вице-губернатор поручил администрациям муниципалитетов приглашать представителей фирменной торговли птицефабрик на предновогодние ярмарки. Сами предприятия заверили в готовности увеличить объемы поставок к праздникам.

За 10 месяцев текущего года в Оренбуржье произведено почти 840 миллионов штук яиц — на 2,2% больше уровня прошлого года. Притом что среднедушевое потребление составляет 308 штук, реальный объем производства в два раза выше этого показателя.