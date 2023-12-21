1 C
Оренбург
22 декабря 2023 г.
Telegram VKontakte Youtube

Стоимость яйца и мяса птицы в Оренбуржье: первый вице-губернатор обсудил вопрос ценообразования с производителями

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин провел встречу с руководителями птицефабрик, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке яиц и мяса птицы. Участие в диалоге приняли также представители регионального управления ФАС и главы сельхозведомств муниципальных образований.

Производители отметили прямую зависимость розничных цен на яйцо от производственных издержек. Выросли затраты на корма, ветпрепараты и техническое оснащение, что сказалось на себестоимости. Тем не менее, Оренбуржье находится в первой десятке регионов по доступности яиц для населения.

В фирменных магазинах и отделах птицефабрик цены заметно ниже, чем в федеральных торговых сетях. Это связано с наценками посредников при поставках в крупные розничные компании.

Вице-губернатор поручил администрациям муниципалитетов приглашать представителей фирменной торговли птицефабрик на предновогодние ярмарки. Сами предприятия заверили в готовности увеличить объемы поставок к праздникам.

За 10 месяцев текущего года в Оренбуржье произведено почти 840 миллионов штук яиц — на 2,2% больше уровня прошлого года. Притом что среднедушевое потребление составляет 308 штук, реальный объем производства в два раза выше этого показателя.

Предыдущая новость
С новым импульсом к развитию: 600-миллионное повышение зарплат бюджетникам в декабре

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.