22 декабря 2023 года, Новотроицк

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подвела итоги работы в 2023 году.

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин отметил, что металлурги выполнили производственные планы и на будущий год наметили более амбициозные цели. Накануне поставили рекорд выплавки стали – 54 плавки и 6,5 тыс. тонн в сутки. Показатель планируется повторить и превзойти, методично приближаясь к производству 2 млн тонн стали в год. Объемы выпуска будут увеличены и по другим видам продукции – агломерату, коксу, чугуну и прокату.

Руководитель обозначил пути развития комбината. Благодаря модернизации электросталеплавильного цеха с установкой миксера, вакууматора и третьей разливочной машины планируется увеличить выпуск стали до 2 млн тонн в год. Будет запущен в промышленную эксплуатацию трубопрокатный цех, начнется возведение колесопрокатного. Продолжится капремонт помещений непроизводственного назначения. Впервые на коксохимическом производстве будет применен уникальный опыт строительства столовой из напечатанных на 3d-принтере блоков.

Уральская Сталь подвела итоги 2023 года 1 из 6

Денис Галялхакович, напомнил, что бюджет Новотроицка из года в год растет. В том числе, благодаря увеличивающимся налоговым отчислениям Уральской Стали, которая по итогам 2023-го является крупнейшим налогоплательщиком Оренбургской области, а в 2024 году Новотроицк станет самым богатым городом региона по количеству дохода на душу населения при бюджете в более 5 млрд рублей. Кроме того, есть понимание о мероприятиях в городе. Открыто Агентство развития Новотроицка и учрежден благотворительный фонд. Силами комбината будет реализована жилищная программа и другие полезные проекты.

Он поблагодарил работников за вклад в общее дело и сообщил приятную новость о выплате дополнительной премии по итогам этого года и продолжении индексации заработных плат в новом 2024-ом.

Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв подчеркнул, что сегодня Компания имеет максимальные возможности, как самая успешная в регионе. Потому, что здесь работают профессионалы. Те, которые своим трудом доказывают, что Уральская Сталь – успешная команда, которая меняет жизнь к лучшему, не только в городе, но и в Оренбургской области.

В торжественной обстановке прошло награждение победителей корпоративных конкурсов: на лучшее оформление цеха и новогоднее видеопоздравление, лучших работников в области ОТ и ПБ и наставников года, корпоративных волонтёров и спорторганизаторов трех женских и трех мужских команд, самых результативных по итогам 18 этапов корпоративной спартакиады. На торжестве оказали внимание активным ветеранам и членам трудовой династии Ясаковых, одной из 74 и самых многочисленных на комбинате, представителям Уральской Здравницы и Уральского Сервиса.