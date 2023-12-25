Офицер посвятил свою жизнь служению Отечеству

Год назадв результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков.

В память о сослуживце офицеры 482 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации и администрация ЗАТО пос. Первомайский Кировской области изготовили мемориальную доску, которую установили на здании дома, в котором во время службы проживал Евгений Александрович.

На открытии присутствовали представители администрации ЗАТО пос. Первомайский, командование8 РД дивизии, военнослужащие, сотрудники 482 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, ветераны РВСН, юнармейцы, жители города.

С 2011 по 2014 год подполковник юстиции Е.А. Рыбаков проходил службу в 482 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. За это время он проделалпуть от следователя до заместителя руководителя отдела. Евгений Александрович зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный офицер, действующий бесстрашно и решительно в самых сложных и нестандартных ситуациях, интеллектуал способный эффективно решать задачи государственной важности.Рыбаков принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, за что ему присвоено звание ветеран боевых действий. Он также являлся ветераном военной службы.

За достигнутые успехи в служебной деятельности неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. За проявленные при исполнении воинского долга самоотверженность и отвагу подполковник юстиции Е.А. Рыбаков награжден орденом Мужества (посмертно). У Евгения Александровича остались двое малолетних детей.