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27 декабря 2023 г.
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На 62-м году ушел из жизни популярный оренбургский исполнитель Спартак Арутюнян

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Его супруга подтвердила эту печальную весть в социальных сетях.

Музыкант скончался в одной из больниц Оренбурга после перенесенной осенью сложной операции на сердце. После этого у него обострились хронические заболевания, из-за чего потребовалась искусственная вентиляция легких в реанимации.

Степан Арутюнян был не просто певцом, он был душой и вдохновителем многих музыкальных начинаний. Осенью этого года он перенес сложную сердечную операцию, которая, к сожалению, не смогла подарить ему ещё много лет жизни. После операции, по сообщениям местных СМИ, Арутюнян попал в реанимацию, где боролся с обострениями хронических заболеваний. Тяжёлое состояние заставило врачей подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

В 1995 году Спартак Арутюнян основал студию «Беломорканал» в Оренбурге вместе со своим коллегой Станиславом Марченко. Эта студия стала колыбелью для многих известных групп и проектов, таких как «Воровайки», «Шансонетки», «Криминальные куклы» и «Вовочка». Его творчество оказало значительное влияние на развитие шансона в России, оставив после себя богатое наследие.

Церемония прощания с Степаном Арутюняном запланирована на 28 декабря. Она пройдёт в 11.00 в похоронном зале, расположенном на улице Монтажников 34/3. После прощания, поклонники и друзья смогут проводить его в последний путь на кладбищенском комплексе «Плутон». Прощание с таким выдающимся артистом обещает стать не просто церемонией, но и данью уважения его непреходящему таланту и вкладу в музыкальную культуру.

Степан Арутюнян оставил после себя не только песни, но и незабываемый след в сердцах своих поклонников. Его музыка и дальше будет звучать в их домах, напоминая о великом артисте, чьё имя навсегда вписано в историю российского шансона.

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