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6 января 2024 г.
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Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Новым годом и Рождеством

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Дорогие друзья! Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Приближается момент, который соединяет прошлое, настоящее и будущее. Это время вдохновения для личных побед и больших совместных достижений. Завтрашний успех всегда зависит от того, сколько мы вложим в него сегодня. И здесь нам есть, чем гордиться.

В уходящем году мы выполнили, а по некоторым позициям перевыполнили производственные показатели, модернизировали оборудование и заложили основу для запуска трубопрокатного и колёсопрокатного производств, снизили воздействие на окружающую среду, расширили сортамент биметаллического проката, разработали сверхпрочные марки стали HARDUS и WELDUS и имеем ресурсы к участию в проектах развития Арктики.

Впервые комбинат стал крупнейшим налогоплательщиком региона, а город получил возможность реализовать 5-миллиардную программу развития. Значит, жить в нем станет комфортнее, безопаснее и интереснее.

Пусть 2024-ый обязательно станет для всех нас временем больших свершений, удачным периодом для реализации самых смелых замыслов! Желаю каждому оптимизма и веры в собственные силы, чтобы новый год стал плодотворным в работе и счастливым в личной жизнь!

Доброго здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким!

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