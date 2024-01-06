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6 января 2024 г.
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Уральская Сталь завершила год рекордами

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В электросталеплавильном цехе Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит единый металлургический холдинг) установлены исторические достижения.

«В 2023 году в ЭСПЦ были зафиксированы значимые показатели. На ГМП-2 добились максимального производства – 54 плавки в сутки с объемом 6,5 тыс. тонн стали. Это стало возможным благодаря ответственности, профессионализму и слаженной работе бригад сталеплавильщиков. С такой командой достижимы любые амбициозные цели», – отметил главный сталеплавильщик Уральской Стали Сергей Зубов.

«По итогам декабря коллектив подразделения достиг рекордного производства – 155 тыс. тонн стали в месяц. При этом на второй машине непрерывного литья заготовок разливка составила – 100 тыс. тонн», – рассказал и.о. начальника ЭСПЦ Артём Бармин.

Сегодня комбинат является одним из крупнейших российских производителей электростали с общим объемом выпуска порядка 1,5 млн тонн в год. В планах – увеличить выпуск стали до 2 млн тонн в год.

Уральская Сталь продолжает динамично развиваться, реализует программу технического перевооружения, активно участвует в программах повышения качества жизни горожан и развития Новотроицка.

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