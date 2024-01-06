10 удивительных фактов о рынке труда Оренбуржья, о которых вы даже не подозревали

Эксперты крупнейшего российского портала по трудоустройству проанализировали ситуацию в сфере занятости Оренбургской области и выявили много интересных тенденций, о которых большинство жителей региона даже не догадываются. Давайте разберемся, что происходит на рынке труда родного Оренбуржья и какие возможности для карьеры и заработка он предоставляет.

Во-первых, в 2023 году в регионе наблюдался дефицит кадров в таких сферах как розничная торговля, автобизнес и рабочие специальности. На одно вакантное место приходилось от 1,7 до 2,3 резюме – то есть шансы найти работу для соискателей были очень высоки.

Во-вторых, самые высокие зарплаты в области в прошлом году предлагали геодезистам (130 700 рублей), операторам станков с ЧПУ (130 000) и машинистам (129 900). При этом за год средняя зарплата выросла на 5 тысяч и составила 46 700 рублей.

В-третьих, работодатели Оренбуржья проявляют всё больший интерес к специалистам с инвалидностью – количество вакансий для этой категории выросло в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом.

В-четвертых, большинство работников региона оценивают атмосферу в своих коллективах лишь на 3,5 балла из 5 возможных. Значит, многим не хватает взаимоуважения и доверия на рабочем месте.

В-пятых, если 66% оренбуржцев считают быстрое трудоустройство первостепенной задачей, то 53% оценивают свой эмоциональный интеллект как высокий. Они понимают свои эмоции и эмоции других людей, умеют их контролировать.

В-шестых, в декабре 2022 года в области остро не хватало токарей, дворников и врачей – так что эти специальности были особенно востребованы.

В-седьмых, почти половина работников Оренбуржья признаются, что их зарплаты не хватает, чтобы покрывать основные расходы. Особенно остро эта проблема стоит в сферах администрирования и медицины.

В-восьмых, несмотря на общий рост числа вакансий, в отдельные месяцы 2023 года на одно предложение о работе в Оренбуржье приходилось до 5,6 резюме. То есть конкуренция среди соискателей была довольно высокой.

В-девятых, более трети опрошенных жителей региона отмечали, что им не хватает текущего заработка даже на покрытие основных трат. Это говорит о том, что многим приходится экономить буквально на всем.

В-десятых, несмотря на обилие рабочих вакансий, синие воротнички по-прежнему остаются самой востребованной категорией специалистов в Оренбуржье. На них приходится целая четверть всех открытых позиций в регионе.

Как видите, рынок труда Оренбургской области демонстрирует в 2023 году массу интересных и порой неожиданных тенденций. Надеемся, что обзор поможет жителям региона лучше разобраться в происходящем и найти подходящую работу с достойной зарплатой!