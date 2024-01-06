Владислав Каменев — самый высокооплачиваемый хоккеист из Оренбуржья

Владислав Каменев продлил контракт с ЦСКА на два года. За это время хоккеист получит 150 миллионов рублей, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом Оренбуржья.

Владислав Каменев родился в Орске в 1996 году. Он начал играть в хоккей в местной ДЮСШ, а затем перешёл в систему магнитогорского «Металлурга». В 2014 году Каменев дебютировал в КХЛ, а в 2017 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш».

За свою карьеру Каменев трижды становился чемпионом России и трижды — обладателем Кубка Гагарина. Он также является двукратным серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

Каменев — универсальный хоккеист, который может играть на разных позициях. Он обладает хорошей скоростью, техникой и поставленным броском. В прошлом сезоне Каменев набрал 14 очков (9 голов + 9 передачи) в 32 матчах.

Новый контракт Каменева с ЦСКА является важным событием для Оренбуржья. Хоккеист является примером для подражания для молодых спортсменов региона.

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