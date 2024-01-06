Владислав Каменев продлил контракт с ЦСКА на два года. За это время хоккеист получит 150 миллионов рублей, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом Оренбуржья.
Владислав Каменев родился в Орске в 1996 году. Он начал играть в хоккей в местной ДЮСШ, а затем перешёл в систему магнитогорского «Металлурга». В 2014 году Каменев дебютировал в КХЛ, а в 2017 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш».
За свою карьеру Каменев трижды становился чемпионом России и трижды — обладателем Кубка Гагарина. Он также является двукратным серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
Каменев — универсальный хоккеист, который может играть на разных позициях. Он обладает хорошей скоростью, техникой и поставленным броском. В прошлом сезоне Каменев набрал 14 очков (9 голов + 9 передачи) в 32 матчах.
Новый контракт Каменева с ЦСКА является важным событием для Оренбуржья. Хоккеист является примером для подражания для молодых спортсменов региона.
Интересные факты:
- Каменев является первым хоккеистом из Оренбуржья, который подписал контракт на сумму более 100 миллионов рублей.
- Владислав родом из города, который, как и Стамбул, разделён на европейскую и азиатскую части.
- Его отец не верит в реальность коронавируса. Он убеждён в этом ещё больше после того, как Владислав перенёс пневмонию в 2020 году, но никто из их семьи не заразился.