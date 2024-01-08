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9 января 2024 г.
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В Оренбургской области ожидается резкое похолодание до -33 градусов

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург, 8 января 2024 г. — По прогнозам синоптиков, в Оренбургской области в ночь на вторник, 9 января, ожидается резкое похолодание до -33 градусов.

В Оренбурге ночью температура составит -24 градуса, в северных и западных районах области — до -33 градусов. В восточных районах области ожидается метель и усиление ветра до 17 м/с.

В связи с аномально холодной погодой департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области рекомендует жителям области быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Рекомендации:

  • При выходе на улицу одеваться тепло, не выходить на улицу без необходимости, особенно в ночное время.
  • Закрывать окна и двери в домах и квартирах, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха.
  • Проверить исправность печей и отопительных приборов.
  • Обеспечить бесперебойное электроснабжение.
  • При необходимости воспользоваться услугами спасательных служб.

Последствия аномально холодной погоды:

Резкое похолодание может привести к:

  1. Обморожению людей и животных.
  2. Повреждению линий электропередач и связи.
  3. Резкое похолодание может привести к перегрузкам в системах водоснабжения и отопления. Это может привести к перебоям в водоснабжении и отоплении, а также к аварийным ситуациям.

Прогноз погоды:

Аномально холодная погода в Оренбургской области сохранится до 11 января включительно.

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